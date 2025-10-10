稱民進黨發動「大惡罷」撕裂國家 黃國昌出席國慶大會再提「聯合政府」

民眾黨主席黃國昌今天上午領銜民眾黨團成員出席國慶大會。（民眾黨提供）

114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。民眾黨主席黃國昌會前受訪表示，民進黨過去一年透過「大惡罷」，甚至黨檢媒三位一體追殺政治競爭對手，撕裂社會、國家；黃也重申，民眾黨會持續秉持「聯合政府」的理念，跟不同黨派、共同熱愛這塊土地的政治工作者一起合作。

黃國昌今天上午領銜民眾黨團成員出席國慶大會。他受訪表示，民眾黨全體立委去年在前主席柯文哲被關押的情況下，還是一起出席國慶，因為他們把國家利益放在政黨利益之上。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指出，去年國慶文告中，賴總統說要團結台灣、共圓夢想，但很遺憾看到民進黨不是團結台灣，而是透過發動大惡罷，黨、檢、媒三位一體追殺政治對手，撕裂社會、國家；雖然遺憾，但今年國慶一樣出席，因為這是國家生日。

黃國昌說，他心中雖然有遺憾，但也有期許，希望賴總統好好想想過去這一年，民進黨違法濫權對社會造成的傷害，在人民之間創造仇恨，有何具體作為弭平、降低衝突跟仇恨，這是人民共同期待，台灣面臨內憂外患，不管是美國川普政府高關稅或川習會，可能都會對台灣整體國家利益、經濟民生造成相當大的衝擊。

黃國昌提到，台灣目前在內政上，除了救災以外，還有很多重要的問題，包括能源政策，台灣未來如果要發展AI產業，不管輝達落腳何處，民進黨政府沒有辦法迴避的一個最根本的問題是，發展AI產業的能源到底要從哪裡來？電力供應不足，導致燃煤電廠即使轉為備用機組，還無法真正退役，仍然需要在人民被蒙在鼓裡的情況下火力全開。

黃國昌強調，賴總統可以想想，為何過去這年民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取什麼具體作為弭平傷痕。民眾黨除了會把國家利益放在政黨利益之前，更重要的是，會繼續扮演理性、中道、改革的角色，為台灣人找出路，秉持聯合政府理念，跟不同黨派、熱愛這塊土地的政治工作者一起合作。

對於黃國昌近期捲入養狗仔跟拍政敵等爭議，國安單位表態將介入調查是否涉境外勢力。黃國昌則回應，該調查就好好調查，只不過整個國家機器動起來，到時候鬧了一場大笑話，恐怕只是在加深人民對民進黨政府的不信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法