郝龍斌驚爆遭「境外勢力」攻擊 顏擇雅警告：台派別幸災樂禍

國民黨主席參選人郝龍斌。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人郝龍斌昨日在臉書發文，驚爆遭境外勢力攻擊，對他進行鋪天蓋地的汙衊，引發不少台派譏諷。對此，作家顏擇雅警告台派，不要幸災樂禍，這至少代表正藍軍並不天真；反之，前民報創辦人陳永興昨也喊話民眾黨主席黃國昌「找回初心」，顏擇雅說，這是不是依然「天真得無可救藥？」她也表示，境外勢力再大也沒耗到台灣本身的資源。「蔥吸的可是台派金主的血。哪個比較可怕？」

郝龍斌昨晚發文直指「境外勢力網軍」介入國民黨主席選舉。他表示，這些網軍撲天蓋地，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止下來。郝龍斌說，尤其他發現很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」，就連支持他的人也遭到攻擊，這應該不是一般的網軍，而且範圍遠超過民進黨網軍。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅今日表示，在郝龍斌版上留言的台派都好歡樂。但她覺得台派不要幸災樂禍。「郝那篇文，至少代表正藍軍並不天真。」

反觀陳永興昨日也發文，呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心，回歸台灣歷史的原點。顏擇雅問：「是不是依然天真得無可救藥？」她也想知道，台派裡還有多少陳永興們？「他們是不是依然站在道德制高點，對台派金主有莫大影響力？」

顏擇雅表示，境外勢力再怎麼龐大，也沒耗到台灣本身的資源。但是「蔥吸的可是台派金主的血。哪個比較可怕？更別說潛伏在府院黨高層身邊，被對岸收買的綠色共諜。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法