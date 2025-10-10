為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    直擊》國慶大會高維安 總統府制高點狙擊手戒備

    2025/10/10 11:22 記者叢昌瑾／台北報導
    國慶大會今上午9時登場，總統府頂樓狙擊手戒備。（記者叢昌瑾攝）

    國慶大會今上午9時登場，總統府頂樓狙擊手戒備。（記者叢昌瑾攝）

    今天是雙十國慶，國慶大會上午9時在總統府登場，總統賴清德發表國慶演說，今年維安升級，朝野政治人物進場都需檢查包包，總統府頂樓也安排狙擊手待命。

    114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，現場有大批維安人員、憲兵人員站崗，國安與憲兵高層也進駐機動指揮所，掌控現場動態，而總統府頂樓右側也有安排狙擊手戒備，維安高規格。

    民進黨立法院黨團書記長陳培瑜受訪表示，今年國慶大會的維安比較嚴格，往年管制線沒有這麼大一圈，而且過去立委進場不用檢查包包，今年從最外層就要看，可能有相關情報要提高維安，強度確實升高許多。

    網紅「館長」陳之漢日前直播公開喊「斬首賴清德」，引發輿論譁然，刑事局主動報請新北地檢署偵辦，新北檢已分案，警方將發通知書約談陳之漢到案說明。此外，民進黨立委吳思瑤昨遭人冒名發恐嚇信，揚言要在今天國慶日於總統府「開槍掃射、丟汽油彈」，甚至留下她的公開信箱企圖栽贓，吳思瑤報警處理，台北市刑大初步查證，寄信IP位址係於境外，全案警方調查中。

    國慶大會登場，總統府制高點狙擊手戒備。（記者叢昌瑾攝）

    國慶大會登場，總統府制高點狙擊手戒備。（記者叢昌瑾攝）

    今年維安升級，朝野政治人物進場都需檢查包包，總統府頂樓也安排狙擊手待命。（記者叢昌瑾攝）

    今年維安升級，朝野政治人物進場都需檢查包包，總統府頂樓也安排狙擊手待命。（記者叢昌瑾攝）

    熱門推播