為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    倡2026選舉藍白合！ 郝龍斌：聯合政府可當無法出線參選人「疏洪道」

    2025/10/10 11:27 記者施曉光／台北報導
    國民黨今早舉行國慶日升旗典禮，黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

    國民黨今早舉行國慶日升旗典禮，黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌今日上午接受廣播節目專訪，針對藍白合議題，他強調這是雙方都有的共識，未來兩黨要在選舉中合作，必須先透過互動，產生互信，才有可能合，他並主張2026選舉藍白兩黨共組聯合提名委員會，透過公平公正公開的機制，共推一位候選人。

    郝龍斌還說，如果當選黨主席，他會在最短的時間之內透過安排，與民眾黨主席黃國昌見面，除了商談未來的選舉合作，還會就立法院的議題合作，營造兩黨互信，他並重申，藍白有很多事情都要合，除了選舉，共組聯合政府也是非常好的議題，未來如果有一些參選人無法出線，聯合政府就可做為「疏洪道」。

    主持人詢問郝龍斌，日前宣示2026選舉要在高雄市、台南市至少拿下一都，自信從何而來？他說，綠營在南部弊案、貪污頻傳，民怨高漲，國民黨在當地又有很好的參選人，如果還不能勝選，這就是黨主席的責任，他並強調，「固北、穩中、強南」就是2026選舉戰略，國民黨要拿下的第5個都，不是高雄市就是台南市，而且他相信2026選舉結果會對2028大選產生一槌定音的效果。

    針對黨內有人主張世代交替，郝龍斌說，其實世代交替背後影射的是讓年輕人來當黨主席，但這個觀念是錯的，已經變成「鬥爭」，既然參選黨主席是要促成黨內團結，怎麼會希望由一個世代，換成另一個世代呢？

    此外，針對輝達（NVIDIA）屬意北士科T17、T18基地設立台灣總部卡關的問題，曾經擔任台北市長的郝龍斌認為，新光當初取得T17、18基地開發權，本應於短時間內完成開發並拿到使用執照，但連動都沒有動，「大概已經違約」，若要創造三贏，最好還是新光讓一步，讓輝達以合理價錢取得土地，金額就是當初新光的得標價再加上利息。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播