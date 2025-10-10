倡2026選舉藍白合！ 郝龍斌：聯合政府可當無法出線參選人「疏洪道」

國民黨今早舉行國慶日升旗典禮，黨主席候選人郝龍斌出席。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今日上午接受廣播節目專訪，針對藍白合議題，他強調這是雙方都有的共識，未來兩黨要在選舉中合作，必須先透過互動，產生互信，才有可能合，他並主張2026選舉藍白兩黨共組聯合提名委員會，透過公平公正公開的機制，共推一位候選人。

郝龍斌還說，如果當選黨主席，他會在最短的時間之內透過安排，與民眾黨主席黃國昌見面，除了商談未來的選舉合作，還會就立法院的議題合作，營造兩黨互信，他並重申，藍白有很多事情都要合，除了選舉，共組聯合政府也是非常好的議題，未來如果有一些參選人無法出線，聯合政府就可做為「疏洪道」。

主持人詢問郝龍斌，日前宣示2026選舉要在高雄市、台南市至少拿下一都，自信從何而來？他說，綠營在南部弊案、貪污頻傳，民怨高漲，國民黨在當地又有很好的參選人，如果還不能勝選，這就是黨主席的責任，他並強調，「固北、穩中、強南」就是2026選舉戰略，國民黨要拿下的第5個都，不是高雄市就是台南市，而且他相信2026選舉結果會對2028大選產生一槌定音的效果。

針對黨內有人主張世代交替，郝龍斌說，其實世代交替背後影射的是讓年輕人來當黨主席，但這個觀念是錯的，已經變成「鬥爭」，既然參選黨主席是要促成黨內團結，怎麼會希望由一個世代，換成另一個世代呢？

此外，針對輝達（NVIDIA）屬意北士科T17、T18基地設立台灣總部卡關的問題，曾經擔任台北市長的郝龍斌認為，新光當初取得T17、18基地開發權，本應於短時間內完成開發並拿到使用執照，但連動都沒有動，「大概已經違約」，若要創造三贏，最好還是新光讓一步，讓輝達以合理價錢取得土地，金額就是當初新光的得標價再加上利息。

