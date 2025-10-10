為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    主持新北國慶升旗 侯友宜：團結才是國家未來的希望

    2025/10/10 11:02 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（中）主持新北市升旗典禮，邀請奧運金牌選手林郁婷領唱國歌（右）。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜10日在新北市美術館主持國慶升旗典禮，他指出，這段時間看見社會的紛擾與對立、甚至充滿仇恨，但大家都是在這塊土地成長的一家人，故要如同花蓮救災一般，不分你我與黨派，大家放下仇恨，團結一起建設新北為最偉大的城市。

    新北市政府今年選在新啟用的新美館舉辦國慶升旗典禮家庭日活動，並且邀請在地鶯歌的奧運金牌「拳后」林郁婷領唱國歌，與前來參加升旗的市民一起歡慶國慶。

    國慶升旗典禮上午在新北市美術館廣場舉行，邀巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷領唱國歌，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任升旗手，侯友宜致詞時表示，十月有3個連續假期，是親人團聚的月份，大家團結家庭力量，一起建設家園，國家才有發展與希望，國家的力量來自於家庭，家庭幸福國家就更有力量。

    他指出，這段時間看見社會的紛擾與對立，甚至充滿仇恨，但大家都是在這塊土地成長的一家人，故要如同花蓮救災一般，不分你我與黨派，大家放下仇恨，團結一起建設新北為最偉大的城市。

    侯友宜說，選在擁有文化底蘊的美術館舉行升旗典禮，彰顯「全民美術館」的內涵與藝術能量，與對土地的愛與祝福，林郁婷是美術館座落所在地鶯歌的女兒，偉大的運動選手在地成長茁壯，並為中華民國爭光、是國家的榮耀，希望林郁婷與中華民國都彼此繼續努力。

