國慶大會進場立委也要檢查包包 陳培瑜：維安強度確實升高

民進黨團總召柯建銘等人出席國慶大會。（記者塗建榮攝）

114年國慶大會今天上午在總統府前廣場登場。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜會前受訪表示，往年管制線沒有這麼大一圈，今年國慶大會的維安比較嚴格；且過去立委進場不用檢查包包，今年從最外層就要看，他們可能有相關情報要提高維安，強度確實升高許多。

國慶大會今天上午在總統府前廣場登場，民進黨團三長柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜等多名黨團成員皆出席大會。陳培瑜表示，很多黨團成員都一同出席台灣的生日，台灣在國際的地位提高，這是台灣重要的日子，大家一起出席。

對於今年的國慶大會維安，陳培瑜說，「有比較嚴格」，往年走進來管制線沒有這麼大一圈，今天在比較遠的地方就被請下車，提高維安的等級可能有其原因。

媒體詢及，是否跟陳之漢日前揚言喊「斬首賴清德」有關，陳培瑜說，總統、院長、重要國際嘉賓出席大會本來就要重視維安，不見得跟網紅有關；她也提到，過去立委進來不用看包包，今年從最外層就要看，他們可能有相關情報要提高維安，強度確實升高許多。

針對民眾黨主席黃國昌喊話，希望總統賴清德的國慶總統文告能回到務實、理性，回應民眾期待，回歸屬於全民的總統。陳培瑜則開酸，黃國昌什麼都賴清德已經不是第一次，請他先回答：「他還有什麼問題不想問賴清德？」

