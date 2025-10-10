為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馬文君刪戰備水預算稱台灣便利商店多 網轟：薪水小偷真的壞透了

    2025/10/10 12:33 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委馬文君。（資料照）

    國民黨立委馬文君。（資料照）

    國民黨立委馬文君指出，國防部將採購的戰備用水每瓶價格預估120元惹議。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出馬文君聲稱台灣便利商店很多，所以要刪國軍戰備水預算的影片。

    立法院日前審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中國防部編列的預算為新台幣1132億元，但國民黨立委馬文君質疑，包括國防部聯合作戰中心購買每張新台幣5萬元座椅；以及編列8億元購置大量特規、長效期的500毫升瓶裝戰備用水，但每瓶價格預估120元。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，馬文君稱，我們台灣其實我們的水資源沒有太大的問題，可是在台灣我們的便利商店是全球密度最高的，第二個我們有水庫、水井，還有我們的製水工廠其實也都非常的多。

    民進黨立委王定宇回覆，水在戰時是必要物資，台灣平時水資源豐沛，可是在戰時的時候它可能會取得不易，離外島偏鄉，甚至於某些據點，水是維持戰力最重要的東西，我們不能去預測什麼時候會發生衝突，我們希望永遠都不會發生衝突，所以平時的水當然要儲備夠，但是如果要提高防衛的韌性，長效的水能夠保存年限到一定的年限，這對據點的守軍來講，是一個保障，所以這個水是必要的。

    粉專「Mr.柯學先生」轟「馬大立委，真正遇到衝突狀態，便利商店再多有屁用啦？」網友們紛紛留言「不是笨就是壞」、「會期一開，這些妖魔鬼怪都歸位了」、「這些薪水小偷真的壞透了」、「敵軍也知道便利商店，水庫，水廠在哪，好嗎？」、「領台灣人民納稅錢，不為台灣做事」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播