馬文君刪戰備水預算稱台灣便利商店多 網轟：薪水小偷真的壞透了

國民黨立委馬文君。（資料照）

國民黨立委馬文君指出，國防部將採購的戰備用水每瓶價格預估120元惹議。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出馬文君聲稱台灣便利商店很多，所以要刪國軍戰備水預算的影片。

立法院日前審議「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中國防部編列的預算為新台幣1132億元，但國民黨立委馬文君質疑，包括國防部聯合作戰中心購買每張新台幣5萬元座椅；以及編列8億元購置大量特規、長效期的500毫升瓶裝戰備用水，但每瓶價格預估120元。

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，馬文君稱，我們台灣其實我們的水資源沒有太大的問題，可是在台灣我們的便利商店是全球密度最高的，第二個我們有水庫、水井，還有我們的製水工廠其實也都非常的多。

民進黨立委王定宇回覆，水在戰時是必要物資，台灣平時水資源豐沛，可是在戰時的時候它可能會取得不易，離外島偏鄉，甚至於某些據點，水是維持戰力最重要的東西，我們不能去預測什麼時候會發生衝突，我們希望永遠都不會發生衝突，所以平時的水當然要儲備夠，但是如果要提高防衛的韌性，長效的水能夠保存年限到一定的年限，這對據點的守軍來講，是一個保障，所以這個水是必要的。

粉專「Mr.柯學先生」轟「馬大立委，真正遇到衝突狀態，便利商店再多有屁用啦？」網友們紛紛留言「不是笨就是壞」、「會期一開，這些妖魔鬼怪都歸位了」、「這些薪水小偷真的壞透了」、「敵軍也知道便利商店，水庫，水廠在哪，好嗎？」、「領台灣人民納稅錢，不為台灣做事」。

