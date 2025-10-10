為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨主席選舉火藥味濃 朱立倫：對手不在黨內而是民進黨

    2025/10/10 11:01 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席朱立倫今出席國民黨國慶升旗典禮表示，這次選舉產生的黨主席，是要來領導、團結國民黨，而且大家的對手不在黨內，而是民進黨。（記者方賓照攝）

    近來國民黨主席選舉的火藥味愈來愈濃，甚至有候選人指控網軍境外勢力介入，國民黨主席朱立倫今日出席國民黨國慶升旗典禮後受訪表示，這次選舉產生的黨主席，是要來領導、團結國民黨，而且大家的對手不在黨內，而是民進黨，重點就在如何領導並且團結國民黨，超越競爭對手，最後贏得2026與2028選舉。

    朱立倫還說，也許個別候選人有不同的策略與戰法，但最重要的是，「我可以受委屈，但國民黨不可以受委屈；大家罵我可以，但不要罵國民黨」，讓國民黨更好、更強，就是他4年來的堅持，他並強調，黨主席不是第一線的選手，要當政治明星，既然要當總教練，投手投不好，大家罵，球隊打不好也要罵總教練，總教練要承擔一切，他相信6位黨主席候選人都有這樣的覺悟，將來可以接受所有人的責難，也才能讓國民黨更好。

    朱立倫說，大家團結，讓國民黨更強，這對中華民國是好事，而且每一位黨主席候選人都希望國民黨、中華民國可以更好、更強，雖然大家的意見不同，但最重要的是能團結大家。

    對於媒體詢問，是否擔心自己任內推動內造化、年輕化路線未來中斷？朱立倫表示，相信正確的方向不容改變，而且國民黨國際化的腳步，不管是對美、對日或對歐盟，也都一樣會持續，至於兩岸關係，根據黨綱、黨章，更是不容改變。

