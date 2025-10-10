為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國慶升旗典禮 黃偉哲「脱稿」談團結

    2025/10/10 10:48 記者洪瑞琴／台南報導
    后南市府今日在西拉雅廣場舉行雙十升旗典禮，市長黃偉哲（左4）、副市長葉澤山（左3）、立委陳亭妃（左5）及各單位首長出席參加。（記者洪瑞琴攝）

    后南市府今日在西拉雅廣場舉行雙十升旗典禮，市長黃偉哲（左4）、副市長葉澤山（左3）、立委陳亭妃（左5）及各單位首長出席參加。（記者洪瑞琴攝）

    慶祝國家生日，南市政府今（10）日上午在市府旁西拉雅廣場舉辦雙十升旗典禮。市長黃偉哲致詞時祝福「國家生日快樂」，舉行升旗典禮象徵守護台灣自由民主及國家主權，也「脫稿」談到「台南人團結才能度過一切困難」。

    黃偉哲表示，從楠西地震到丹娜絲颱風，台南人一次次展現堅韌與團結的精神，讓城市能迅速復原，如今更在花蓮馬太鞍溪災後重建中伸出援手，七股西勢社區居民自組隊前往協助，發揮「人飢己飢、民胞物與」的精神。從國家到城市，這正是最堅實珍貴的力量-團結。

    典禮由市長率市府團隊、立委陳亭妃及各級民代、市民朋友共同參與，場面溫馨。活動開場由國立南科國際實驗高級中學（國小部）熱舞社帶來勁歌熱舞，活力四射、氣氛高昂，為莊嚴儀式注入青春朝氣。隨後進行升旗儀式，全場齊唱國歌，旗幟飄揚。

    黃偉哲指出，台南去年迎來建城400年歷史里程碑，今年將持續推出系列文化與城市發展活動，展現深厚的文化底蘊與多元風貌。他強調，市府近年在各項施政評比屢獲佳績，這是市民共同努力的成果，也是全體台南人的榮耀。

    南科實驗國小精彩勁歌熱舞表演。（記者洪瑞琴攝）

    南科實驗國小精彩勁歌熱舞表演。（記者洪瑞琴攝）

