台中萬人升旗展全國大國旗 盧秀燕曝和賴清德、韓國瑜對話內容

今天雙十國慶，台中市府舉行國慶升旗典禮，展開巨幅國旗。（記者蔡淑媛攝）

今天是雙十國慶，台中市政府舉行國慶升旗典禮，展開全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗，由今年勇奪LLB次青少棒與PONY世界青少棒錦標賽雙料冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌，與市政廣場前與1萬2000人齊唱。

市長盧秀燕強調今年是台中市政豐收年，但面對關稅等經濟問題，要家和萬事興，她會留在家與市民共度難關；立委何欣純一早也出席升旗典禮，期許台灣、台中更好、更進步。

盧秀燕在國慶升旗典致詞表示，市民萬人升旗，市府也展示全國最大的長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗，象徵市府對中華民國的熱愛與忠誠，她就任7年來今年是市政建設豐收的一年，細數政績包括市立美術館、市立總圖書館、市立醫院、國際會展中心等都在今年落成啟用，藍線啟動興建，以及公托、親子館、學校都新建增加。

但她也說，現在國家、城市面臨挑戰，面臨關稅、原物料上漲等，今年國家年生日過完，就要加緊腳步努力，她會留在家，陪市民建設台中，衝破挑戰與困難，呼籲國家要進步發展，要家和萬事興，國人團結，國家才會萬事太平。

盧秀燕也提醒昨天主辦國慶晚會，參加民眾有5.5萬人次，總統賴清德對晚會表示肯定，立法院長韓國瑜致謝，市民也滿意；被媒體問及賴總統致詞讚她變年輕，她則回應總統也很帥，至於韓國瑜被總統說頭髮，她則笑說，數了一下，頭髮沒有少，也很帥。

立院副院長江啟臣受訪時則進一步呼應盧秀燕說法，盧市長帶領團結努力的台中是台灣縮影，台中好，台灣一定更好，中華民國更強。

立法委員何欣純繼昨晚出席國慶晚會，一早也親自參加升旗典禮，她表示，連續2年參與升旗典禮和市民站在一起祝福國家生日快樂，希望台灣越來越好，台中也能越來越進步，無論過去、現在或未來，她會繼續努力以台中更好為打拚目標。

盧秀燕致詞強調今年是台中市政豐收年，也會留在家與市民共度經濟難關。（記者蔡淑媛攝）

立委何欣純一早出席升旗典禮，期許台灣、台中更好、更進步。（何欣純提供）

今天雙十國慶，台中市府舉行國慶升旗典禮，展開巨幅國旗。（記者蔡淑媛攝）

今天雙十國慶，台中市府舉行國慶升旗典禮。（記者蔡淑媛攝）

