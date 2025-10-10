新竹縣國慶升旗 楊文科：建設、社福和免費營養午餐都會延續

參加雙十國慶升旗典禮的鄉親，與新竹縣長楊文科（右4起2人）和議長張鎮榮等合影。（記者廖雪茹攝）

歡慶雙十國慶，新竹縣政府今天上午8點在縣府前廣場舉辦國慶升旗典禮活動，雖然一早即出現36度高溫，晴空萬里，仍吸引各界鄉親熱情參與，縣長楊文科率縣府團隊、議長張鎮榮及多位議員、鄉鎮市長、立委林思銘和徐欣瑩等出席，現場旗海飄揚。

升旗典禮由海軍陸戰隊伍軍人協會護旗進場，在新竹縣泰雅之聲合唱團跨世代團員的領唱下，廣場民眾齊唱國歌、國旗歌，一起祝賀中華民國生日快樂。

楊文科致詞時首先感謝縣議會和各界機關單位與鄉親熱情參與國慶升旗。他表示，台灣現正面臨世界極大的改變，但我們相信政府一定會積極面對，為下一代做最好的因應，冷靜思考，推動各項對人民有利的各項政策。

楊文科強調，新竹縣政府在中央的經費補助和縣議會的全力支持下，將繼續推動「五支箭」和「十大交通基礎建設」，以及最重要的總圖書館、美術館以及未來的體育場館，通通都要興建完成。此外，科技產業繁榮發展，鄉親人人有工作；社會福利方面，會持續發放老人年金和敬老年金，還有國中小學免費營養午餐也會延續，最後祝福國家國運昌隆！

今日活動安排了歡慶雙十國慶皮皮獅打卡背板、65歲以上長者懷舊遊戲區、還有水彈槍體驗及可愛的國軍寶寶與民眾互動。另外，社會處準備3000份的升旗紀念品-皮皮獅野餐墊，早上6點30分開始就吸引排隊人潮。

會中，楊文科也致贈感謝獎牌給承辦單位新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會，一早暖場演出的華聖頓薩克斯風樂團、二重民族土風舞蹈班、新竹縣關西鎮舞蹈協會、新竹縣客家武術舞獅發展協會獅隊，以及協辦活動的新竹縣太極氣功十八式教練推展協會、北部地區人才招募中心國軍新竹站。

歡慶雙十國慶，新竹縣政府今天上午8點在縣府前廣場舉辦國慶升旗典禮活動。（記者廖雪茹攝）

