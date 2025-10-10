剖析3大法官用「例外」發聲明 林智群：他們更重視自己清譽而非捍衛憲法

律師林智群。（翻攝自臉書）

憲法法庭因藍白亂修法實質癱瘓，民進黨團提釋憲，有大法官認為不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權去審查有違憲疑慮的憲訴法修法，當前僵局得讓大法官達到評議門檻才有解。對此，律師林智群表示，三位大法官的聲明稿裡面，提到他們認爲憲法訴訟法修法還不算違憲balabala ，奇怪了，是否違憲，應該是去憲法法庭開庭，如果自己是少數，就寫不同意見書，把自己認定沒違憲的想法寫在憲法判決裡面，而不是自己在家裡自己認定沒違憲，就不出席在家裡睡覺，這算哪門子的違憲審查？

林智群在臉書PO文表示，法官不語，意思就是法官想講的都寫在判決裡面，三位女大法官卻用「發聲明稿」的方式表達他們的立場跟意見，這個很少見，像呂太郎、尤伯祥，他們對於憲法訴訟法修法導致憲法法庭被癱瘓的態度，是寫在憲法裁定的意見書裡面，不是用聲明稿處理。

林智群指出，他認爲這個聲明稿可以看出三位大法官是為了澄清自己的立場表達他們想捍衛憲法的想法，大法官本來就不應該，也不需要憂讒畏譏，該怎麼做就怎麼做，為什麼需要特別發一個聲明稿？這是否表示他們更重視自己的清譽，而不是什麼捍衛憲法的想法。

林智群續指，面對藍白意圖癱瘓憲法法庭的政治性修法，大法官有義務，也有憲法賦予的權力（雷神之鎚）打破它，而不是唯唯諾諾把自己的雙手奉上，任違憲法律上銬，憲法就是政治體制互動的指導原則，大法官處理的案件，都是政治，面對藍白的惡意政治性修法，大法官有責任，也有義務敲碎它！

林智群直言，三位大法官的聲明稿裡面，提到他們認爲憲法訴訟法修法還不算違憲balabala ，奇怪了，是否違憲，應該是去憲法法庭開庭，如果自己是少數，就寫不同意見書，把自己認定沒違憲的想法寫在憲法判決裡面，而不是自己在家裡自己認定沒違憲，就不出席在家裡睡覺，這算哪門子的違憲審查？

