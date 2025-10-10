賴清德指沒有台灣就沒中華民國 羅智強批邏輯荒謬

國民黨10日早上舉行國慶日升旗典禮，黨主席候選人羅智強出席。（記者方賓照攝）

賴清德總統昨日國慶晚會致詞時表示，沒有台灣就沒有中華民國，國民黨主席候選人羅智強今日受訪諷刺稱，賴清德的邏輯與民進黨秘書長徐國勇的「腦洞」一樣荒謬，徐國勇說台灣沒有光復，凱達格蘭大道那一間就不該叫總統府，而是總督府，現在又說先有台灣才有中華民國，他不知道賴清德的腦袋邏輯是從哪裡長出來的！

羅智強表示，先有中華民國的國民政府歷經8年對日抗戰，才能光復收回台灣，當時台灣重回中華民國的治權，現在中華民國在台灣，邏輯非常清楚，希望賴清德不要一直說一些眛於歷史事實的話，一直對中華民國懷有敵意，否則非常對不起國家。

請繼續往下閱讀...

此外，針對賴清德今日國慶文告昨晚流出，內容提及要打造台版鐵穹防空系統，羅智強表示，台灣該有的軍備要有，但和平投資不可無，所以國民黨主張兩岸要和平，一方面要戰備，另一方面也要發展兩岸關係，建立互信，過去國民黨執政做得到，為何民進黨執政做不到？他希望台灣不要成為下一個烏克蘭。

國民黨主席候選人鄭麗文則說，希望賴清德知道中華民國的憲法就是一中憲法，台灣屬於中華民國，所以屬於中國，而這個中國就是中華民國，她還呼籲賴清德不要再重提「兩國論」，否則會把台灣推向戰火，賴清德身為總統，在國慶日就應該展現中華民國的立國精神，愛好和平、愛好民主、重視人權、重視民生，不要開口閉口強調兵凶戰危。

鄭麗文還說，賴清德如果要和平，就在自己的一念之間，而且賴清德就是那一把鑰匙，千萬不要把兩岸和平的主導權交給外國，就能做出重大貢獻。

國民黨主席候選人郝龍斌則說，樂見賴清德承認中華民國在台灣，沒有中華民國就沒有台灣，但他希望賴清德能說得更清楚一點，除了談願景，也要說一說現在台灣面對的挑戰與問題，但賴清德把對岸變成敵對勢力，要如何恢復兩岸交流對話？

另一位國民黨主席候選人卓伯源表示，自己最重要的政見就是「一個中國、河洛傳承」，中華民國憲法就是根本大法，就是一中憲法，而對岸的憲法也是一中憲法，兩岸都有一個中國的共同信念，而且兩岸都有故宮，這就是兩岸同享一中，他並主張邀請聯合國到台灣設立總部，未來當選黨主席後他會邀請中共總書記習近平來台訪問，一起喝台灣珍珠奶茶並共商聯合國來台大計，讓台灣成為世界和平的起點，免除戰爭危險，屆時台灣將成為世界的台灣，台灣晶片會成為世界的晶片。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法