為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜：不能讓台海戰爭、黨派惡鬥與關稅「三座堰塞湖」影響台灣未來

    2025/10/10 10:57 記者劉宛琳／台北報導
    立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

    今天是中華民國114年國慶，立法院長韓國瑜致詞時清唱「國恩家慶」，強調要在最快的時間內將被大罷免撕裂的台灣社會、被非法開挖的美濃大峽谷等「隱形堰塞湖」改造成一座座護國神山；在追求民主自由的道路上，絕不能讓台海發生戰爭，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，更希望對美關稅談判能夠順利，不要讓這三座隱形堰塞湖影響台灣的未來。

    韓國瑜唱起歌手費玉清的「國恩家慶」：晴空萬里，大地含笑，歡樂歌聲響徹雲霄，多少人流血流汗，大家才有今朝，飲水思源，飲水思源，齊奮起、齊奮起，復我河山、救我同胞，到那時、到那時，家家歡慶，樂陶陶。

    韓國瑜說，唱這首歌時，他腦海裡首先浮出的畫面，不是眼前的旗海飄揚，而是通往花蓮的公路與車站上那一波又一波的人海，提著工具、拎著袋子、放下一切、奔赴現場的鏟子超人們，他再次向每一位出錢出力，出手馳援受災嚴重的中南部與花蓮光復鄉的朋友們致上最高的敬意，各位就是「齊奮起、齊奮起、復我河山、救我同胞」的最佳寫照。

    韓國瑜說，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破2萬6千點，但月薪不到3萬1的低薪族超過120萬，更不要說那些被光電板佔用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能要犧牲的台灣未來。

    韓國瑜說，以上這些無形的壓力，都是我們看不見，但身為政治領袖、各界菁英，我們要了解，這些隱形堰塞湖一旦潰堤，就足以讓整個台灣滅頂；因此，迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難，「我們必須用最快的時間，將這些極具威脅性的隱形堰塞湖改造成一座座護國神山」。

    韓國瑜表示，在追求民主自由的道路上，我們絕對不能讓台海發生戰爭，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美關稅談判能夠順利，不要讓這三座隱形堰塞湖再再影響台灣的未來。我們期待能夠透過更進一步的國會改革與政黨之間可能的合作，為2300萬國民同胞謀求一個政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府。

    韓國瑜表示，他也期待在各位鏟子超人的相助與監督之下，大家一起齊心努力，剷除這三座堰塞湖的威脅與隱患，只有到這時刻，才能唱出「國恩家慶」的家家歡慶樂陶陶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播