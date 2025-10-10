為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    狗仔風波重點不是偷拍 王定宇：「海外資金」將成司法突破口

    2025/10/10 13:08 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波延燒，國民黨立委王鴻薇涉嫌與前《聯合報》記者侯俐安合作，操作總統府秘書長潘孟安負面新聞也捲入其中。（資料照合成圖）

    民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波持續延燒，國民黨立委王鴻薇涉嫌與前《聯合報》記者侯俐安合作，操作總統府秘書長潘孟安負面新聞也捲入其中。對此民進黨立委王定宇指出，整起事件的突破點，恐怕不在狗仔拍攝內容本身，而在啟人疑竇的「海外」資金線。若順藤摸瓜追查金流，或許就能釐清背後經費來源與指揮網絡。

    週刊近日爆料，王鴻薇的助理張凱維不僅和黃國昌手下謝幸恩合作兜售狗仔偷拍照片，還與時任《聯合報》記者侯俐安合作，報導「金屋藏潘」的獨家新聞，再由王鴻薇藉此事召開記者會追殺潘孟安，結果大翻車。而侯俐安本人7日晚間在社群還原整起事件真相，直指從頭到尾扭曲事實的都是王鴻薇，還說她因為這件事選擇離開待了10多年的《聯合報》。

    王定宇近日在三立政論節目《新台派上線》中指出，追查「訂戶金流」是關鍵，恐涉海外資金。王定宇說，外界多將焦點放在狗仔偷拍、跟拍內容，卻忽略了最核心的問題，「有沒有人下訂單？」他進一步指出，狗仔長期運作、租車盯哨、甚至製作影像素材，都需要龐大經費支撐。「這些錢哪裡來的？是不是有固定訂戶，每個月付費、定期取得資料？這些訂戶又是國內的，還是來自海外？」他認為，「訂戶制度」可能留下完整金流線索，成為司法突破口。

    王定宇強調，不明金流包含投資、運作與狗仔費用累積破億。他表示曾在節目中算過，首先，凱思國際增資由100萬增至1500萬，增加了1400萬；其次，投資《民報》5000萬；其三，投資民調單位《求真民調》1000萬；最後，還有其他支出與運作成本，3年期間包括狗仔跟監、人事與車輛租用等費用，約3000萬。

    王定宇說，龐大數字合計超過1億元，若真有海外資金流入，就必須釐清來源與用途。王定宇同時提及，有媒體報導過，某次「請款」過程中，有人提到資金與香港有關，但後續未再被追蹤報導。王定宇強調，目前仍保留懷疑態度，因為「沒有看到完整證據」。

    王定宇質疑，凱思國際與黃國昌家族的關聯，也必須釐清。他指出，有媒體提及該公司與黃國昌的「姻親」有關，但相關細節至今未公開。「報導寫到這裡就結束，姻親到底是誰？到現在都沒人說清楚。」王定宇呼籲司法機關深入調查，追查背後是否涉及特定政治資金或境外金援。

    此外，《新台派上線》主持人李正皓在節目結束前透露，掌握到檢調偵辦方向的「獨家消息」。他指出，檢察官已針對相關人員訊問，而問題內容已逐漸曝光。「我可以確定，檢察官真的在往海外資金這一條線查。」他直言，若「順著這條藤」查下去，恐怕會有驚人發展。

