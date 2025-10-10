稱黃國昌、王鴻薇慘了！ 李正皓：檢察官以反滲透法偵辦

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨立委王鴻薇（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌涉指揮狗仔事件延燒，國民黨立委王鴻薇與前聯合報記者侯俐安合作，操作總統府秘書長潘孟安負面新聞也捲入其中。對此李正皓表示，黃國昌、王鴻薇真的慘了，根據複數以上的消息來源，北檢檢察官確實已經開始約談相關人等，最關鍵的是，民事庭地院、高院的法官已經兩度認證王鴻薇抹黑潘孟安，調查證據都有，北檢檢察官這一招真的直搗黃國昌、王鴻薇的心臟。

李正皓在臉書PO文表示，黃國昌、王鴻薇真的慘了，根據複數以上的消息來源，北檢檢察官確實已經開始約談相關人等，也因為證人不在偵查不公開的約束範圍內，很多訊息也就這樣傳開，他得到獨家消息：檢察官最主力的偵辦方向不是妨害秘密，也不是我們所想的國安法，而是反滲透法，檢察官這一招真的直搗黃國昌跟王鴻薇的心臟。

李正皓指出，本來王鴻薇在總統大選過程抹黑賴清德的競選總幹事潘孟安受金主包養，這就完全符合《總統副總統選舉罷免法》第五章第90條：散布不實之事項，足以生損害於候選人，而意圖使人當選或不當選者，處5年以下有期徒刑的要件。

李正皓直言，《反滲透法》第7條明定，若受滲透來源之指示、委託或資助，而犯下《總統副總統選舉罷免法》第五章，加重其刑至二分之一，最關鍵的是，民事庭地院、高院的法官已經兩度認證王鴻薇抹黑潘孟安，調查證據都有，北檢檢察官這一招真的直搗黃國昌、王鴻薇的心臟。

