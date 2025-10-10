北市慶雙十！二寶、三寶連假出去玩沒參加升旗 蔣萬安透露國歌、國旗歌都很會唱

台北市長蔣萬安主持市府廣場國慶升旗暨慶祝活動，會中並與所有參加升旗活動來賓一同唱國歌與合影。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（10）日上午7點，出席北市府舉辦的主辦的114年中華民國國慶升旗暨慶祝活動，今年以「臺北十刻、幸福十刻」為主題，邀請市民在台北共同迎接國慶幸福時刻。蔣萬安透露，這次國慶連假，太太把二寶、三寶帶出去旅遊，現在三寶很會講會了，非常古靈精怪，二寶去年有到場參與升旗唱歌，也透露現在「國歌、國旗歌都很會唱」。

台北市政府舉辦升旗典禮，現場湧入眾多親子家庭熱情參與升旗，響應市府友善政策，現場憑「生生喝鮮乳」數位卡即可兌換免費鮮乳乙瓶，成了相當受歡迎的國慶小確幸之一，市長蔣萬安也親自協助現場早起的親子兌換鮮乳。

蔣萬安致詞時表示，在這個具有象徵意義的國慶日，能與市民齊聚一堂，他感到格外欣喜。他強調，我們要銘記先人為創建中華民國所付出的努力，也要肩負起守護自由與民主的責任，將這份得來不易的精神傳承給下一代。蔣萬安也向中華民國致上最高敬意，並祝福所有市民朋友在青天白日滿地紅的國旗輝映下，共享屬於這片土地的光榮與驕傲，度過愉快的國慶連假。

延續去年，今年特別邀請臺北市原住民族合唱團國擔任國歌領唱，展現臺北市多元的文化綻放，升旗典禮後，由蔣萬安市長致詞並與現場民眾一同合影留念，歡慶中華民國114年生日快樂。此外，今年國慶限量好禮深受民眾喜愛，抽籤人次翻倍成長，突破約1萬7,048人，今早自清晨6點半起，已有不少中籤民眾提前到場排隊兌換。

台北市長蔣萬安主持市府廣場國慶升旗暨慶祝活動，會中並與所有參加升旗活動來賓一同合影。（記者田裕華攝）

