馬英九改挺郝龍斌？羅智強：馬郝見面人之常情

國民黨主席候選人羅智強於9月16日在臉書上po出馬英九預錄的支持影片，馬英九在該影片中表示，黨主席職位應該支持羅智強，還說老一輩的國民黨世代應該交棒，讓羅智強帶領新一代繼續打拚，讓國民黨重返執政，但國民黨主席候選人郝龍斌昨日在臉書宣布獲得馬英九的鼓勵與肯定，還說「總統一句『我這邊你不用擔心』，讓龍斌大感振奮」引發黨內議論，郝龍斌今上午出席國民黨國慶升旗典禮時進一步指稱，馬英九還對他說「你一定會有我這一票」，出席同場活動的羅智強則說馬、郝是朋友，見面人之常情。

至於馬英九本人今日上午出席國民黨國慶升旗典禮時，未就此事做出回應。

郝龍斌表示，基於黨內倫理與對前總統的尊重，這次他參選黨主席，本就應該探望馬英九，雙方直到昨天才約好見面，馬英九還跟他說，「你一定會有我這一票」。

對於馬、郝昨日見面，羅智強今日面對媒體詢問，是否擔心會對選舉結果產生系統效應？羅智強只說，馬英九與郝龍斌是朋友，見面人之常情。

