    首頁 > 政治

    郝龍斌怨遭網軍攻擊「超過民進黨」 鄭麗文籲避免網內互打

    2025/10/10 10:07 記者施曉光／台北報導
    郝龍斌今天出席國民黨國慶升旗典禮。（記者方賓照攝）

    郝龍斌今天出席國民黨國慶升旗典禮。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌昨晚於臉書發文抱怨遭境外勢力網軍，對他進行鋪天蓋地的汙衊，還有假民調出現，今天上午郝龍斌出席國民黨國慶升旗典禮時受訪表示，原本希望透過這場選舉團結全黨，但在參選後有撲天蓋地的網軍，散播不實謠言重傷他，希望這個現象能夠停止下來。

    郝龍斌說，尤其他發現很多假帳號、自稱黨員的人，「攻擊我超過攻擊民進黨」，就連支持他的人也遭到攻擊，這應該不是一般的網軍，而且範圍遠超過民進黨網軍，他很好奇這些網軍是從哪裡來的？並嘆與其用網軍攻擊他，還不如花力氣去對付民進黨。

    對於郝龍斌指控有境外勢力網軍介入選舉，國民黨主席候選人鄭麗文受訪表示，每次選舉都會難免有類似狀況，她要呼籲大家避免網內互打，用負面方式選舉，並希望所有的候選人與助選員自我克制；媒體問她是否感覺自己被影射？鄭麗文則說，大家都不要對號入座，也不要再製造更多的仇恨與對立，今天是國慶日，大家應該充滿信心、開心走下去。

    鄭麗文指出，這次國民黨主席選舉獲得超乎預期的關注，大家應該當成好現象，畢竟比起無人問津要來得好，她呼籲黨內要堅定腳步，展現民主風範，讓支持者有信心，不要讓敵人有機會見縫插針。

    鄭麗文還說，她自己也被批得體無完膚，有時候網路上的事情大家就看一看，一笑置之，不要過度渲染，至於是否真有大量網軍介入，她認為以目前台灣的政治氛圍，到處都有網軍、側翼反串以及複雜的勢力介入，做為未來的國民黨領導人，此時更應該氣定神閒，穩定腳步，未來國民黨才能扮演穩定台灣社會的主流力量。

    另一位黨主席候選人羅智強則說，遭網軍攻擊的事情，他的感受更深，上週有一位國民黨中央委員發文說他要退選支持鄭麗文，就在自己澄清後的第2天，又變成羅智強與郝龍斌結盟，「謠言總要統一一下吧！」「乾脆說我支持賴清德算了！」他呼籲謠言可以休矣，並相信自己的支持者有智慧也信任他，最終可以打贏選舉。

