還原農電共生政策背景 張景森：只因請教建議就被黃國昌編故事黑

前政務委員張景森（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷「養狗仔」爭議，前政務委員張景森發文痛斥「黃國昌這個人應該要下地獄」。黃國昌昨（9）日下午受訪表示，當過政委的人做出這種沒格局的發言，他很遺憾；但張把前總統蔡英文交付的農電共生政策交給利害關係企業，跟業者吃香喝辣，質疑他還有臉出來說三道四。對此張景森表示，幾年前黄國昌接到一個被公司開除的女人的黑資料，只因為張景森認識她老闆，跟老闆吃飯、請教農業光電發展的問題，也請老闆提供一些光電業界的建議，就這麼平常的小事，黄國昌就可以「放大格局」，編造出上面那些弊案和罪名了。

張景森在臉書PO文表示，第一次聽到一個卑鄙的狗仔敢罵人家「沒格局」！原來格局大小是看狗仔陣容的大小。真是刷新小弟的三觀了，這個政壇狗仔今天像鸚鵡一樣重複誣賴張景森，說蔡總統交給張景森的農電共生政策，小弟「把它交給利害相關的業者」，說張景森去跟業者「吃香喝辣」，說這是「腐敗的政商體制」，這就是黄國昌的手法。



張景森指出，幾年前黄國昌接到一個被公司開除的女人的黑資料。是她原公司一些業務機密，公司的一些小辮子，目的是要黑她老闆、搞公司、報私仇。但為了顯示她自己的重要性，硬是把我扯進去。只因為我認識她老闆，跟老闆吃飯、請教農業光電發展的問題，也請老闆提供一些光電業界的建議。就這麼平常的小事，黄國昌就可以「放大格局」，編造出上面那些弊案和罪名了。沒有把我扯進去他的「揭弊」就搞不大，他的「弊案」很難上媒體、搶流量！所以拼命在張景森身上作文章，編故事黑。這種踩踏別人名譽、博眼球的揭屁手法，就是黄國昌這種卑鄙小人做出來的大格局揭弊！

張景森續指，他最大的罩門是沒求證事實，其實他並不care事實，製作大量片面聳動的抹黑短片來洗自己粉絲的腦才是他的目的。直到今天，￼他還在講同樣的情節，可見常常洗別人腦的人，最先洗壞的是自己的腦。他忘了那是他自己編出來的故事，還一直以為那是事實。林北當時很忙沒時間理他，今天他又故技重施，我看他是「X改不了吃X」，小弟不出來打打狗不行！

張景森直言，雖然很閒，但是他體諒這位狗仔立委最近可能會很忙，不要再去煩黃國昌。等他這陣子忙過了，再跟他去法院約會，好好公開解剖他是怎麼去黑人家的！

