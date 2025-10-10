郝龍斌自爆遭網軍攻擊 李忠憲：始終不敢說「境外勢力」是誰

郝龍斌晚間突發文致黨主席競選對手，以不實訊息攻擊他的那些網軍來自何方？（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌昨晚於臉書發文抱怨遭境外勢力網軍攻擊，成大教授李忠憲發文指出，國民黨想要利用中國共產黨拿回政權，這是一種飲鴆止渴。他也質疑，郝龍斌的發文更令人不安的，是始終不敢說出「境外勢力」究竟是誰。李忠憲也直言，當一個政黨的權力鬥爭，必須依賴境外資金與假訊息運作時，它早已不再屬於台灣，而是成為他人棋局上的一顆卒。他也強調，在權力的深淵中，唯有公民的清醒與道德勇氣，才能讓這座島嶼不被陰影吞沒。

國民黨主席即將於18日改選，候選人郝龍斌昨晚突然在社群發文指控，自己遭遇境外勢力網軍攻擊，而且比民進黨的「1450」還要厲害！他在文中提到，這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億同時也超越過去民進黨的攻擊力道。

李忠憲在臉書發文指出，昨天郝龍斌的一封公開信，在社群間引起不少討論與震動。許多人驚訝地發現，連郝龍斌這樣的「老藍」人物，也被中國網軍攻擊。而更令人不安的，是他在長篇陳述中，始終不敢說出「境外勢力」究竟是誰。

李忠憲表示，這場國民黨黨主席的選舉，已不再是一場單純的黨內競爭。郝龍斌不是中國喜歡的人。中國喜歡的是鄭麗文、黃國昌這類「無本生意起家」的政治人物——他們懂得如何以「理性」和「改革」包裝權力，讓北京的意志看起來像台灣的民意。

李忠憲直言，郝龍斌說自己被境外勢力攻擊，卻不敢說攻擊他的人來自哪裡。這種畏縮，正如今日中華民國的國慶日，國民黨不敢說那個要消滅中華民國的政權，名叫「中華人民共和國」。他也形容，「國民黨想要利用中國共產黨拿回政權，這是一種飲鴆止渴」。

李忠憲說明，「他們以為北京的幫助能讓藍色重新執政，卻忘了毒酒再甜，仍是毒」、「當靈魂押給北京換取短暫的勝利，失去的不只是台灣，更是自己作為『政黨』的存在理由」。

李忠憲表示，中國不需要一個國民黨，它只需要一個聽話的台灣分部。其實，不只是政黨，個人亦然。他也強調，當一個人看不清現實，只剩下「反民進黨」作為唯一信仰時，那種自欺的熱情終將成為陷阱。長期習慣於仇恨的政治，最終會讓人失去面對真實的能力。

李忠憲認為，郝龍斌的公開信正是這種陷阱的縮影，仍然在以「民進黨」作為一切問題的藉口。這種反射性的指控，是當年「反共必勝、建國必成」口號的倒影。只是如今，他們連「反共」兩字都說不出口。欺騙別人固然可惡，但最可怕的，是自欺。

李忠憲質疑，一個政黨若連自己都騙，就再也沒有存在的理由。當一位從政超過30年的老藍營政治人物，在公開信裡寫下：「我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭」，那並非誇飾，而是悲鳴。那是他終於意識到國民黨靈魂被外力吞噬的那一刻。

針對郝龍斌說，這場選舉「不只是主席選舉，也不是世代交替」，而是關乎「中華民國主權及國民黨自主性」的戰爭。李忠憲認為，「這句話的分量遠勝選舉口號」。因為當一個政黨的權力鬥爭，必須依賴境外資金與假訊息運作時，它早已不再屬於台灣，而是成為他人棋局上的一顆卒。國民黨以為可以借助中國的力量奪回權力，卻不知道那根所謂「救命繩」，正是套在自己脖子上的枷鎖。

李忠憲認為，郝龍斌在信中一再強調：「我是台灣人，也是中國人。」那不是宣示，而是懺悔。當「中國人」成為國民黨的政治正確，而「台灣人」淪為附屬詞，那不再是意識形態的選擇，而是主體性的崩解。

李忠憲也提到，真正的悲劇，是他們仍以為那叫「傳統」。然而傳統若無法反省，只會成為習慣的墳墓。

對於郝龍斌在信的最後一句寫道：「青天白日，仰天長嘯，把光亮還給我們鍾愛的國民黨。」李忠憲也解讀，若那光亮必須靠中國的陰影照亮，那就不再是光，而是一場幻覺。

李忠憲強調，台灣的危機，不只在2028的總統大選，而開始於2025這場國民黨黨內飲鴆止渴的儀式。當一個政黨自願成為他人棋局中的卒，歷史的棋盤，從此也不再屬於自己。

李忠憲也說，或許這正是尼采所言：「當你長久凝視深淵，深淵也在凝視你。」國民黨早已在凝視北京太久，以至於忘了自己原本站在哪一邊。而當一個政黨放棄了自我，也就失去了勝利與失敗的意義，只剩下被利用的命運。

那麼，台灣該如何拯救自己？李忠憲表示，也許答案並不在政黨，而在公民。在每一個願意看清事實、不被口號綁架的選民身上。我們正身處一場無聲的戰爭——不是槍炮，而是演算法與假訊息的滲透。

李忠憲指出，最近一本談「數位國土保衛戰」的書指出，中國共產黨早已將資訊科技革命視為新的戰場，他們不再需要登陸，只需讓我們的心先投降。

李忠憲也呼籲，2028不該只是一次投票，而應是一場清醒，讓台灣人再次決定，誰能代表我們，誰又只是他人的回音。他也引述知名哲學家卡繆說過：「反抗的人，就是拒絕成為奴隸的人。」在權力的深淵中，唯有公民的清醒與道德勇氣，才能讓這座島嶼不被陰影吞沒。

