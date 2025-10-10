吳思瑤遭冒名發恐嚇信國慶日「見人就掃射」 警查出IP位址在境外

民進黨立委吳思瑤驚傳遭人冒名發出恐嚇信，揚言要在國慶日於總統府「開槍掃射、丟汽油彈」。（圖翻攝自吳思瑤臉書）

國慶大典前夕，民進黨立委吳思瑤驚傳遭人冒名發恐嚇信，揚言要在國慶日於總統府「開槍掃射、丟汽油彈」，甚至留下她的公開信箱企圖栽贓。台北市刑警大隊科技偵查隊經初步查證，吳思瑤公務信箱遭冒用，恐嚇信件署名為為冒名，研判寄信IP位址係於境外，全案現由警方調查中。

根據吳思瑤貼出的截圖，收到內政部警政署通知，一封署名「界立建」的恐嚇信，內容直指「明天國慶日，總統府開槍！」、「見人就開槍，向人群掃射！」、「向總統府扔汽油彈！」，而對方所留的email竟是吳思瑤的公開信箱。

吳思瑤表示，當天自己忙於輝達相關議題與預算質詢，完全不知情，直到助理轉告才得知此事。她痛批，冒名恐嚇不僅嚴重危害公共安全，更反映「現在的台灣，有一股濫用民主自由挑戰法治的歪風，無法理性思辯溝通，反而靠違法暴力及仇恨言論，洩憤出氣。」

她強調，「國家重大慶典，不容任何公共安全威脅。息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀。該告就告，絕不客氣！」

中正第一分局表示，網路匿名恐嚇公眾安全等訊息層出不窮；警方除持續落實維安工作外，另將加強查緝不法，提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，警方將依法究辦。

