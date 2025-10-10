北市府擬擴大AI治理運用 蔣萬安要求強化資安防火牆

台北市長蔣萬安表示AI治理運用是趨勢，但要特別強化資訊安全。（資料照，記者田裕華攝）

台北市政府主計處在台北市長蔣萬安就職兩週年時，提出創建主計AI專員，提供主題式預算、主計法規、系統及訓練等諮詢資訊，讓各界更便捷了解市府預算配置及內容的成果，日前在市政會議進一步報告執行的情況，蔣萬安裁示指出，運作好的創新作為要複製到全市府，讓AI成為治理工具，提升個人或單位的工作效能，特別提到資訊安全是公部門的軟肋，要求資訊局要發揮資安防火牆的功能。

主計處日前在市政會議提出「創建主計AI專員」專案報告，蔣萬安肯定主計處將AI專員定位在解決人力不足的方向，也希望除了幫新人查資料，更要幫助市政做得更快、更好。他舉美國財政部利用AI加速識別支票詐欺，成功追回10億美元為例，希望市府各單位在未來AI的應用上，要更貼近市民和市政，除了現在已經在做的系統設定、查找資料、人力不足重複性的作業，希望能夠有更多實際的幫忙，如抓出預算異常、加快決算、或是預測高齡化下財政的壓力，才能看得到真正AI應用的價值。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安也提到，主計AI專員這套系統若在主計處運作的很好，應該要思考跨局處分享，甚至形成全市府的標準配備，讓AI成為市府的治理工具，如稅捐稽征處的智能客服，能幫市民快速解答稅務的問題；希望對市民而言，AI能夠提供市府治理的可信度及滿意度。「誰最懂得應用AI，誰就能更取得優勢」，要求各局處首長、區長，不要抗拒AI趨勢，要思考如何將AI融入市政工作。

他特別強調，不論是資訊化或是引入AI，要注意資安的問題。資訊安全一直是公部門的軟肋，每隔一段時間就會看到某個公部門或是國營事業發生民眾個資大量外流的新聞，或是遭駭客攻擊。相較於民營企業，政府機關資安防火牆一直都相對的脆弱，資訊局要發揮應有的功能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法