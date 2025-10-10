陳永興喊話柯昌尋回初心 許美華曝很多獨派前輩被騙：不要再向魔鬼喊話

《民報》創辦人、前立委陳永興昨發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心。許美華對此直言，「柯昌那種人說什麼都不能信都是鬼話，歷史垃圾堆才是他們該去的地方」。（資料照，本報合成）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，《民報》創辦人、前立委陳永興昨發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心。反紫光奇遊團成員許美華對此發文直言，很多獨派前輩都被柯昌兩人騙過，陳永興算是很慢才醒過來的一位，對於陳永興依舊稱「希望柯昌『尋回初心』」，許美華也直言，「柯昌那種人說什麼都不能信都是鬼話，歷史垃圾堆才是他們該去的地方。望台獨前輩真心覺悟！」

黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社前記者謝幸恩，被質疑在《民報》以筆名「蕭依依」撰稿。對此，《民報》創辦人、前立委陳永興今（9日）發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲尋回初心，回歸台灣歷史的原點。

許美華在臉書發文指出，看到獨派大老、《民報》創辦人陳永興的聲明，真的很感概；相信很多人感覺跟我類似，「終於！」

許美華表示，陳永興發聲明，沉痛呼籲黃國昌和前民眾黨主席柯文哲「尋回初心」、「我真的沒想到當時的黃國昌會變成今天這種樣子！」她直言很多獨派前輩都被柯昌兩人騙過，捐了很多錢，而且lag很久之後才醒過來。

許美華透露，從2017、2018開始，她就經常被獨派前輩問這個，「為什麼你們那麼討厭柯文哲？」，接下來就是，「為什麼你們那麼討厭黃國昌？」對此她也直言，「難道我要一件一件事說給你們聽嗎？你們自己都沒長眼睛不會看嗎？被問到很煩之後，甚至很怕碰到這些前輩，因為又要問一樣的事，真的講到耐心斷線」。

許美華表示，好在，這些前輩有些自己慢慢瞭解情況，開始跟她說，「我知道你們為什麼那麼生氣了。」在這當中，陳永興算是很慢的一位，因爲他一直對柯昌抱著不切實際的期待。

許美華強調，她跟身邊很多朋友，對於陳永興醫師過去對台灣民主的努力是很尊敬的；但是，對於他應對柯昌民眾黨、還有處理民報的方式，都非常不能諒解。

許美華質疑，明明多少人跟你說不能再信任黃國昌，不要把《民報》交給他，沒有人接手就乾脆關掉不要留戀可惜，結果你還是不聽，最後讓《民報》淪落到狗仔跟監政敵爆料的場域。她也直言「陳醫師看到《民報》被利用很心痛，但其實一點也不令人意外」。

許美華指出，「今天陳醫師終於發聲明，但這一句，呼籲柯昌『尋回初心』，卻讓我無言」。許美華批評，他們的初心就是權力，因為打倒民進黨才能得到權力，所以他們用力攻擊民進黨；如果有一天支持台獨可以得到權力，我相信他們也會立刻華麗轉身高舉台獨大旗，完全不會有違和感。試問，還要他們尋回什麼初心？

許美華也說，「如果他們再說支持台獨，你們就要再接受他們回頭嗎？」、「我真的很希望陳醫師看透，不要再對柯昌保持期待」。許美華也直言，勇敢承認自己天真被騙，看錯人很多年才醒，為自己把《民報》錯誤交托，向台獨社群道歉，不要再向魔鬼喊話什麼找回初心，這種話聽了就讓人倒彈。

許美華在文末也重申，「柯昌那種人說什麼都不能信都是鬼話，歷史垃圾堆才是他們該去的地方。望台獨前輩真心覺悟！」

