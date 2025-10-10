柯志恩升旗撂豪語：明年入主市府 青天白日滿地紅會在高雄各角落

柯志恩（中）參加果貿升旗典禮。（記者葛祐豪攝）

今天是10月10日國慶日，國民黨高雄市黨部於左營果貿社區舉辦升旗典禮，現場一片國旗海，市黨部主委、立委柯志恩撂豪語說，她「發誓明年入主市政府之後，中華民國青天白日滿地紅不會只有在果貿，會在高雄每一個角落！」

國民黨今天的升旗典禮選擇在藍營大票倉果貿社區舉行，一早7點湧入數百支持者，不少人穿著國旗裝，在現場揮舞大國旗，包括不分區立委陳菁徽、前台北市副市長李永萍、前立委黃昭順及多位議員都出席，大夥唱著國歌與國旗歌，看著國旗緩緩升空，場面壯觀。

柯志恩來到現場時，許多人高喊「柯市長」；她致詞時先祝賀中華民國生日快樂，說看著滿場國旗，備感光榮，希望未來的國慶日，國旗不應該只有在果貿，她承載大家的期望，「發誓明年入主市政府之後，中華民國青天白日滿地紅不會只有在果貿，會在高雄每一個角落！」

陳菁徽透露，昨晚跟立法院長韓國瑜一起唱著國歌和國旗歌，特別的感動，她呼籲大家一起協助柯志恩走向成功，期待青天白日滿地紅國旗飄揚在高雄市每一個角落。

李永萍上台致詞時，不忘替郝龍斌拉票，她說，大家出生入死，捍衛中華民國，「當年沒有郝柏村，我們有辦法站在台灣，慶祝中華民國生日嗎？」不過，台下有人拉著支持鄭麗文的標語，各擁其主。

不少藍營支持者穿著國旗裝，高喊柯志恩「柯市長好！」（記者葛祐豪攝）

國民黨在高雄果貿社區舉行升旗典禮。（記者葛祐豪攝）

現場國旗飄揚。（記者葛祐豪攝）

