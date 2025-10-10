光復災後超過半個月救命廣播仍未修好 張育萌批花蓮縣府螺絲掉滿地

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，事發至今仍有廣播系統尚未修復。張育萌質疑災難發生至今超過半個月，花蓮縣府螺絲還掉滿地，並點名花蓮縣長徐榛蔚（見圖）「人命關天，為什麼廣播系統堅持不修？」（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，事發至今仍有廣播系統尚未修復，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，前天在地震後縣府誤發撤離警訊，但在撤離警報發了後，街頭巷尾的廣播卻響都沒響，第一時間也未撤離居民，「只有災民惡夢重演，不知道要往哪跑」，他質疑災難發生至今超過半個月，花蓮縣府螺絲還掉滿地，並點名花蓮縣長徐榛蔚「人命關天，為什麼廣播系統堅持不修？」

花蓮吉安鄉8日上午7點52分發生芮氏規模5.0地震，花蓮縣府消防局誤發撤離簡訊，一度讓災區民眾嚇壞，也引發外界質疑，縣府又再度誤發警報。

請繼續往下閱讀...

張育萌在臉書發文指出，馬太鞍堰塞湖發生洪災當天，災區村里廣播就出問題了——花蓮縣府當時跟消防署開會，就回報廣播系統有狀況，警車出動沿街廣播，消防署也緊急派車巡邏支援廣播。

張育萌表示，在中秋節過後，中央總協調官季連成一早開會，就要求花蓮縣府不能再拖，「入夜前」要修好所有的廣播系統，軟硬兼施地說「修好廣播系統並不是一件難事」。結果花蓮縣府行研處長陳建村又避重就輕，推說「村里廣播系統是村里長或村里辦公室維護和使用」。

張育萌直言，村里廣播在災難中，不只是「喇叭」——很多時候，是最後一哩的生命線。他也說明，洪災或複合式災難發生時，手機斷訊、家戶斷電，是常有的事——就算通訊沒中斷，很多長輩也不像年輕人盯手機、滑新聞，有時候簡訊累積一整天才打開。這時在災難現場，固定和移動的廣播很重要——一個聽不到廣播的部落或街區，很可能成為防災鏈中的盲點。

張育萌指出，中央要求花蓮縣府快速修復廣播系統，因為「撤離計畫」不能只是官樣文章——這是防災體系能不能落地的關鍵。但花蓮縣府完全不敢回答，只敢說「正在盤點」。人命關天，季連成已經明確點名要修，縣府連「什麼時候修完」都不敢講。

張育萌表示，近日的地震正好是一次壓力測試——事實證明，整個花蓮縣府的整套撤離計畫依然壞光光。現在堰塞湖還是紅色警戒，季連成講得超級清楚，要解除紅色警戒有四個前提——湖水流量安全、堤防加固完成、河道疏濬通暢；這3個都已經達到或接近完成。至於第4項，就是花蓮縣府的撤離計畫要可行。

張育萌質疑，根據花蓮消防局和行研處的說法，在發送撤離簡訊的時候，當然不知道是誤發（ 如果知道不必撤離還硬發簡訊，那發的人應該直接法辦 ）。既然發送的時候，是「真心認為地震達到撤離標準」。那請問，簡訊發了之後，縣府撤離居民了嗎？沒有。只有災民惡夢重演，不知道要往哪跑。

張育萌批評，沒有縣府或公所的人員，挨家挨戶指揮疏散——這還可以怪是還沒演練過。那為什麼，撤離警報發了，街頭巷尾的廣播卻響都沒響。他也強調，簡訊發送出去的當下，花蓮縣府所有防災機制就要啟動。這只暴露出，從災難發生至今超過半個月，花蓮縣府螺絲還掉滿地，想擰緊一點的念頭都沒有。

張育萌直言，中央已經幾次拉著花蓮縣府的手，提醒要修、要演練、要落實撤離。結果花蓮縣府不是失蹤，就是推給村里。他在文末也重申，「修一個廣播系統不難，難的是縣府根本不在乎」，並喊話花蓮縣長徐榛蔚，「你到底要讓花蓮人等到什麼時候，才能聽見那一聲真正救命的廣播？」

