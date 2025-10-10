國軍弟兄注意！ 請領慰勞假補助費門檻提高

國防部日前正式公告修正「國軍軍官士官請假規則」，原先每年累計請慰勞假「7日」的軍官、士官得請領慰勞假補助費，修正後為至少請「10日」慰勞假，才能領得到補助。（資料照）

國防部日前正式公告修正「國軍軍官士官請假規則」，增訂「身心調適假」，每年准給3天，且權責主官不得拒絕。此外，軍士官請領慰勞假補助費，原規定每年至少累計請慰勞假「7日」，修正後為至少要請「10日」，剩下未休的日數才能請領補助。

國防部公告修正「國軍軍官士官請假規則」，為符合實務需要及法規用語一致，將「娩假」修正為「產假」、「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，「經常戰備時期」修正為「戰備整備階段二級加強戒備」、「警戒戰備時期」及「戰鬥戰備時期」合併修正為「戰備整備階段一級加強戒備」。

針對現行志願役軍士官因為受訓，使次年度的慰勞假按比例扣除，新規定改為軍官、士官在國內外各軍事校班或各大專校院受訓逾六個月以上，其次年度慰勞假，按前一在職年度實際任職月數比例核給慰勞假；而士官執行悔過期間，不列計現役年資計算，且其次年度慰勞假，按前一在職年度實際任職月數比例核給慰勞假。

此外，國防部也參考公務人員的規定，修正發給慰勞假補助費條件，原規定每年應休慰勞假日數至少「7日」，得酌予發給慰勞假補助費，修正為每年至少應休畢規定之日數；未達應休畢規定日數者，應予休畢。而公務人員的應休畢的日數為10天。

