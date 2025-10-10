鏟子超人自發援助花蓮享譽國際 學者：展現台灣「韌性嚇阻」能力

中央研究院歐美研究所研究員林正義。（資料照，記者方瑋立攝）

強颱「樺加沙」豪雨令馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成花蓮地區嚴重災情，接連數日數以萬計的鏟子超人，包括民間志工、國軍、警消、醫護等人員湧入救災，協助災後復原數度躍上外媒及社群版面，享譽國際。對此，中研院歐美研究所研究員林正義認為，這正是2022年美國國防戰略報告中所提到的「韌性嚇阻」 的典型，甚至可稱為創新模式。意即展現台灣社會即使受到衝擊，也能透過全社會防衛韌性快速恢復或繼續運作，從而拉長潛在侵略者的風險與成本。

國防院與陸委會共同舉辦的「2025台北安全對話」8日圓滿結束，本屆以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為主軸貫穿多個專家座談及來賓演說。林正義在圓桌論壇上指出， 「整合性嚇阻」（Integrated Deterrence）一詞在美國國防部2022年「國防戰略報告」中合計出現28次，並提及三種模式，第一是「拒止型嚇阻」（Deterrence by Denial），由美國前副國防次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）主導推動。

林正義強調，第二是「韌性嚇阻」（Deterrence by Resilience），這正是台灣目前在實踐的方向。他說，當花蓮遭受樺加沙颱風重創時，（自發前往救災的志工以及國軍、警消動員），就是一個典型、甚至可說是創新的「韌性經驗」。

據了解，韌性嚇阻的核心概念和機制，是強化本身體系的韌性、回復力與承受能力，即便受到衝擊也能快速恢復或繼續運作，從而讓敵方認為「攻擊也難以徹底摧毀」或「侵略利益不明顯」。不只是靠軍事力量，而是透過全社會、基礎設施、資訊系統、後勤、供應鏈等多層面所支撐起的韌性，拉長潛在侵略者的風險與成本。

林正義也引用學者研究指出，中國雖是台灣最擔心的境外敵對勢力（adversary），但印太各國關注焦點不同，日本聚焦東海爭端，台灣聚焦中國封鎖本島的威脅，美國聚焦中國對台侵略，澳洲則關注南太平洋。

因此，針對第三種嚇阻模式「透過直接與集體代價施壓的嚇阻」（Deterrence by Direct and Collective Costs Imposition），林正義建議，這是未來各國應共同努力推進的重點方向。

