適應新印太環境！ 國防白皮書曝與外交部協作戰略溝通 「韌性」成共通語言

國防部9日發表2025年國防報告書（又稱國防白皮書）。（記者方瑋立攝）

國防部昨天（9日）發布「2025國防報告書」（又稱國防白皮書），以「敏捷韌性國軍、堅定捍衛國家」為主軸，反映台灣在印太安全局勢變動下的戰略轉型。報告除揭示國軍深化與友盟國家軍事交流與戰略溝通，也凸顯「城鎮韌性」作為全社會防衛的延伸，正成為台灣與歐盟等民主夥伴共享安全經驗的新利器，讓「韌性」成為拓展外交的新可能。

國防報告書諮詢委員、遠景基金會執行長賴怡忠在推薦影片中說，「今年的國防報告書，一方面是過去兩年國防改進的報告，也反映了現在一個非常不一樣的戰略環境。也因此我們看到這次國防報告書，需要知道它是在什麼樣的觀點，去反省這個新的印太戰略環境」。

國防報告書中的「和平基石」篇章顯示，國軍在強化與友盟合作方面，已於全球25國設有武官處及軍協組，推動高層互訪、教育訓練、軍醫交流及科研合作。近年我國亦與美、日及歐洲多國展開資安防護、情報分享與軍陣醫學協訓，在疫情與地緣風險下，透過線上管道與智庫論壇維持對話。這種逐漸常態化的安全協作機制，凸顯民主防衛夥伴間的互信與連結。

在戰略溝通方面，報告書明定其核心為「告知與影響」，建立情蒐研析、策略規劃及行動支援等三軸任務編組機制，並諮詢友盟國家提供區域情勢及意見，擬定溝通主軸，透過網路、廣播、電視、報刊及記者會等傳播管道，偕同支援部會執行國內外傳散作為，發揮溝通效能。

同時，國軍近年透過參與戰略溝通國際研討會，與友盟國家相關單位交流互動，共享應對惡意影響力之實例與經驗，建立戰略層級對話管道及情資交流機制，共同捍衛民主自由價值。另藉由演訓平台與外交部建立聯繫管道，雙方將政治、外交、經貿及軍事等面向納入研討，共同研擬戰略溝通行動方案，爭取國際輿論支持。

與此同時，「城鎮韌性演習」的實施也逐漸成為台灣對外交流的具體範例。報告書提及，今年我國首度將萬安、民安及關鍵基礎設施防護演習整合為「2025城鎮韌性演習」，與國際演習代號接軌，採「有想定、無腳本、小規模」的帶狀方式實踐，著重地方政府、社區自救及防災應變鏈結，將韌性防衛思維延伸至民間，配合國際交流時機邀請友邦及非官方組織來台觀摩，分享各國動員及防災等相關經驗。

這種以「社區為單位的民防韌性」概念，與歐盟推動的「民防機制」還有「歐洲韌性城鎮網絡」精神相近，顯示台灣不僅在軍事防衛上與友盟持續緊密接軌，也逐步以「韌性」成為國際安全合作的新語言，創造鏈結社會與社會的新橋樑。

報告書指出，我國總統府在2024年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，2025年3月歐盟執委會發布「歐盟整備聯盟戰略（EU Preparedness Union Strategy）」，提出總體安全整備方案，以提升跨部門與軍民合作應變的能力，顯見強化全社會防衛韌性已是國家社會應對地緣政治風險與非傳統威脅的趨勢。

