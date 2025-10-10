第一島鏈雷達網獨漏台灣「一片空白」？ 日退將：應建立秘密溝通管道

左起美國哈德森研究所量子科技專家何維理（Charles Harvey）、日本安全戰略研究所資深研究員、日本空軍退役將官小野田治、中華戰略暨兵棋協會理事長黃介正。（記者方瑋立攝）

國防院近日舉行「2025台北安全對話」，廣邀國際專家學者聚焦整合嚇阻與韌性議題，強調台灣在面對灰色地帶威脅與戰爭風險時，不僅需強化社會韌性，也必須鞏固與盟友間的信任與協作。日本航空自衛隊退役將領、日本安全保障戰略研究所高級研究員小野田治直言，日本航空自衛隊與韓國空軍每天保持逾50次通聯，但台灣在雷達網絡上仍是「一片空白」，呼籲建立「秘密溝通管道」以填補區域情報缺口。

台北安全對話8日落幕，在論壇最末的圓桌論壇上，有與會學者提出，台灣的安全無法單靠自身力量支撐，應思考如何與美、日、菲、澳等夥伴建立「互信韌性」，避免陷入「台灣懷疑美國是否會出手支援、美國懷疑台灣是否有自我防衛決心」的兩難。哈德遜研究所量子科技顧問查爾斯．何維理（Charles Harvey）回應表示，作為盟友，他對美國支持台灣充滿信心。雖然各國安全架構有異，如南韓戰時由美軍四星上將接管指揮體系，不過美國總統川普已將戰略重心轉向中國經濟議題，這對全球供應鏈影響深遠。

請繼續往下閱讀...

他建議，台美可透過學術研究與智庫合作強化連結，如美軍「亞洲航空研究與發展辦公室」（AOARD）資助開放性研究計畫，或以「智庫對智庫」、「智庫對政府」方式推動多層次交流。他透露，台灣的國防院已是國際「量子通訊聯盟倡議」（Quantum Alliance Initiative） 合作網絡的一環，這類非官方合作能進一步深化盟邦韌性。

小野田治進一步舉例指出，日本航空自衛隊與韓國空軍每日高頻溝通，確保對馬海峽空域安全；航空自衛隊雖然很想與台灣軍方共享情報，在西南諸島也有精良的雷達，但卻被禁止直接接觸，導致雷達網上的第一島鏈，台灣還是一片空白。他說，日本目前轉向與菲律賓合作，共享雷達與指管（C2）資料，未來若能建立與台灣之間的「秘密聯繫管道」，可避免中國干預並加強防衛合作。雖不確定具體該怎麼做，但這樣的聯繫「 確實應該存在」。

前美國國防部發言人、政大訪問學者葛宣尼克（Kerry K. Gershaneck）也呼應指出，小野田治所屬智庫曾在台灣進行兵棋推演，首次納入「政治作戰」要素，意義重大。他建議明年可邀菲律賓加入對話，形成「台、美、日、菲」四方架構，為未來台北安全對話奠定更緊密的第一島鏈防衛合作基礎。

中華戰略暨兵棋協會理事長黃介正則指出，「韌性」涵蓋範圍甚廣，包括作戰協同、後勤供應與心理支援等層面，但台灣受限於外交與政治現實，很多合作無法公開談論。他呼籲在公開論壇之外，安排「閉門會議」或「1.5軌外交」交流，「聰明的事要悄悄地做」，讓台灣能在不觸及敏感線的情況下推動實質合作，並在會後延續成果至公開場合深化討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法