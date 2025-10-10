國慶大會今登場！三軍儀隊奏12強應援曲 雷虎小組噴彩煙衝場

圖為8日5架勇鷹高教機組雷虎小組噴三色煙衝場飛越總統府。（資料照）

114年國慶大會今天上午8時52分在總統府前廣場登場，今年國慶主題延續去年的「中華民國生日快樂」，由台灣太鼓協會百人擊鼓揭開序幕，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊接續演出2024年世界棒球12強賽應援曲，並由彰化縣大村國小合唱團領唱國歌；壓軸則是由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機，以五機編隊施放彩煙飛越總統府。

今年國慶大會節目分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。在序幕暖場部分，首先由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」演出，接著由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術，並演奏2024年世界棒球12強賽應援歌曲「就一起」；再由新民高中表演藝術科、屏東南榮國中行進管樂團、莊敬高職表演藝術科等團體表演熱場。

進入國慶大會階段，當國歌響起時，一架CH-47SD契努克運兵直升機將吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空。國歌領唱由彰化縣大村國小合唱團擔綱，與獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。

緊接著，在慶籌會主委韓國瑜、僑胞代表致詞後，國慶禮讚則由大村國小合唱團與唐寶寶大器樂團演出「吹響共融心節奏 歌唱臺灣新樂章」；再由總統賴清德發表任內第二次國慶文告，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場為國慶大會收尾。

隨後登場的主題表演，首先由新北市警察局騎警隊及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導；2025德國萊茵魯爾世大運代表團、成都世運代表團、世界次青少棒錦標賽冠軍台中市立中山國中棒球隊、威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍台北市立東園國小少棒隊選手將搭乘英雄車隊，逐一行經主席台前致意。

接著，美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹凌空 樂儀忠誠」為主題演出，並規劃客委會節目「臺灣細妹‧放勢行」跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性接續出場，桃園市啟英高中學生與桃園市政府教育局春暉志工也將跨世代同台。

節目壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙飛越總統府上方，慶賀中華民國114歲生日，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後，首度在國慶大會亮相，為國慶大會劃下句點。

114年國慶大會流程表。（慶籌會提供）

