府院黨高層遭跟監！黃國昌手握習大大想要的? 沈榮欽曝中國算計

民眾黨主席黃國昌涉「養狗仔」爭議延燒。（資料照）

民眾黨主席黃國昌涉「養狗仔」爭議延燒，有媒體9日披露，包含前後任行政院長、監察院長，以及府院黨三大秘書長等人全都遭跟監偷拍，引發輿論譁然。加拿大約克大學副教授沈榮欽同日直言，如果此是為真，那麼黃國昌手上就有中國國家主席習近平想要的資料！

沈榮欽9日深夜在臉書發文，開頭先提及澳洲前總統莫里森（Scott Morrison）8日受邀出席「台北安全對話」發表的演說，「澳洲前總理莫里森來台灣參加台北安全對話，明白表示習近平要共軍2027年準備進攻台灣，『是真的』。莫里森是能夠接觸到五眼聯盟最高機密的人之一，他親自證明確有此事，對台灣的示警不可小覷，更不能因為習近平今年首次談話沒提到『統一』就放鬆。」

請繼續往下閱讀...

「中國會如何入侵台灣？美國雪城大學邀請25名國際專家兵推中國會如何入侵台灣，結果顯示，傳統美方預設的『大規模登陸戰』或『中國先發制人攻擊美國』的劇本，或許誤判了中國的戰略思維。若要理解中國意圖，分析人士應更重視那些以較少武力、更多政治算計達成『統一』目標的可行替代方案。他們的結論是，中國可能以精準飛彈打擊，並癱瘓台灣的軍事基礎設施，同時提出『寬鬆的投降條件』：地方自治、保留民主制度、維持最小程度的中國行政介入。給台灣的訊息是『接受有利條件完成統一，否則面臨毀滅』，給華府及美國民眾的訊息則是『這是中國內政，美國人不值得為此喪命』。」

他接著說：「這裡面忽略了一項要素，如果中國能夠在短期內接連暗殺台灣高官，讓台灣人人自危，並且推動台灣民眾敵視政府、要求投降，那麼就可以用更少的武力，以更多的政治算計達成『統一』。因此可能的方式未必是館長宣揚的斬首，除非中國認為副總統比總統更加軟弱，中共真正需要的是對台灣高官行蹤的掌握。這正是日前比亞迪代理宴請立院院長韓國瑜等高層如此令人擔憂的原因。令人震驚的是，立法院總務處長廖炯志竟然也參與比亞迪代理商太古汽車的餐敘，如果立院完全採用比亞迪的座車，那麼中共就可以不費吹灰之力，掌握到台灣所有立委的行蹤。」

「更關鍵的是，如果有人能夠聘用狗仔掌握諸如行政院長、府院黨三大秘書長、現任經濟部長龔明鑫、警界最高首長等行蹤，必要時就可以連續暗殺這些官員，對台灣政府與民眾心理形成極大的壓力；配合上藍白認知戰多年形成的投降壓力，中共就可以不戰而屈人之兵，完成併吞台灣的目的。不要忘了，以色列曾經用呼叫器同時造成數千名真理黨武裝份子傷亡，更不要忘了，中共曾經在捷克試圖對付副總統蕭美琴。」

「要如何掌握高官的行蹤？這並不容易，但是如果台灣正好有一名臭不可聞的政客，手上有這些資料，而這個人過去又有為了個人政治利益，放過統促黨傷害台灣主權的違法事蹟，以討好柯文哲的前例，無論其經費是否來自中共，這個人的卑劣，都會成為中共眼中的瑰寶。一個可以背刺任何人的政客，正是中共找尋的目標。」

最後沈榮欽表示，「如果力阻台灣發展潛艇的立委馬文君，不但沒被罷免，而且現在又成為外交國防委員會的召委，加上對這個議題日漸麻木的台灣民眾，那真是在中國經濟下行之際，送給習近平大禮了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法