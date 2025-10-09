突發文問對手「境外勢力網軍」誰搞的？ 郝龍斌：比1450還厲害

郝龍斌晚間突發文致黨主席競選對手，以不實訊息攻擊他的那些網軍來自何方？圖為他出席台北市文山、中正請益之旅。（記者廖振輝攝）

國民黨主席即將於18日改選，內部打得火熱。候選人郝龍斌週四（9日）晚間突然在社群發文指控，自己遭遇境外勢力網軍攻擊，而且比民進黨的「1450」還要厲害！

郝龍斌9日晚間在臉書發文，「給我親愛的對手候選人：我從政以來，就是誠誠懇懇做事，受到父親言教身教影響，相信為政不在多言。當然也因為這樣，一路吃了許多虧。但從政本來就是為民服務，不是來佔便宜的，吃虧了，我往往事後才明白，也一笑置之。」

請繼續往下閱讀...

「柯文哲主席剛從政時，批評我有五大弊案，人家問我生不生氣，我是人，我當然生氣。但我知道時間會拆穿這些污衊。但是當柯主席被羈押時，許多媒體希望訪問我，批評他兩句，我的個性不落井下石，婉拒了所有訪問。在柯主席被不合理的長期羈押時，我更跳出來公開聲援他。」

「有人說我傻，但我覺得守住做人的基本道理，比玩弄政治，罵對方垃圾，需要時才變臉和善來得重要太多。因為一個人可以完成大事，靠的是人品，不是機巧，才能換取他人對你長期的信賴，成就大局。我73歲了，從政也超過30年了，起起伏伏的驚奇事件，也看過不少。但這次競選黨主席，對我來說，是一場震撼教育。」

他接著稱，自己投入這次國民黨主席選舉，不僅遭遇假民調和假訊息，還有鋪天蓋地「強過國家隊網軍」的攻擊，「藍營並沒有這麼強大的網軍，否則我們不會過去幾次大選，一直處於劣勢。它從那裡來？是我們黨內的候選人動員的嗎？我受到的攻擊，超過所謂民進黨『1450』的戰力。地下網軍，尤其加上境外網軍，真如戰神，所向披靡。」

「我沈思許久，也委請專業公關公司協助調查及評估。這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億。它超越過去民進黨攻擊力道，手法『專業』，尤其真假影片的剪接。而我最憂慮的是，太多境外網址。我想問問親愛的同志，尤其參選的候選人同志們，你們確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉？我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」

「某些陣營公布來源不明的假民調，宣稱是黨部做的。在網軍的推播下，散播汙衊我與朱立倫主席密室政治、私相授受，我是朱主席支持的。朱主席有沒有支持我，我不知道，我們已經至少兩年沒有私下見面。我絕對不是朱主席邀請或是支持出來參選的。」

郝龍斌表示，「在網路上用許多境外境內假帳號，以不實的訊息攻擊我，那些網軍來自何方？－個例子：郝龍斌大罷免時沒有出力，現在卻出來選主席。事實是，大罷免期間，我不但主辦了第一場在榮星花園的大型反惡罷造勢，拉抬了藍軍氣勢，只要同志有需要，我一定出席各種活動，出錢出力。這場選舉我從自我掙扎中，決定參選，當時我仍然盼望是否有比我更強的候選人，成功不必在我。但當我的競選對手之一這樣鋪天蓋地的汙衊，尤其動用境外勢力，我更堅定，更明白我為什麼要參選。」

「它不只是一場主席選舉，它不是世代交替，它是我捍衛堅守中華民國主權及國民黨自主性的決心。我絕不同意境外勢力不論是以商業還是特殊模式，奪取國民黨的自主性。我相信謊言最後總會以特別的方式，拆穿自己。親愛的競選同志們，你們許多人身上有我沒有的優點，請以正道發揮你們的優勢，請勿因一時的主席得失算計，落入錯誤的深淵。我們是中國人，我們也是台灣人，我們更是正正派派的主席參選者。青天，白日，仰天長嘯，讓我們在剩下的日子，尤其中華民國國慶那一天，把光亮還給自己，還給我們鍾愛的國民黨。世世，代代，沒有分別。」

郝龍斌9日晚間突然在社群發文指控，自己遭遇境外勢力網軍攻擊，懷疑是黨內對手發起。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法