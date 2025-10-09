為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央出手助輝達落腳北士科 吳思瑤：6天火速解決爭議法規

    2025/10/09 23:20 即時新聞／綜合報導
    輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

    輝達海外總部有意落腳的北士科T17、T18基地。（資料照）

    輝達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，輝達、新壽和北市府三方，迄今無法取得解決方案，新壽週四（9日）還籲請中央介入協助解決僵局。選區就在士林北投區的民進黨立委吳思瑤，9日晚在社群透露最新消息，表示中央已出手，只花6個工作天就替北市府解決法規爭議。

    吳思瑤9日晚間曝光相關公文，「搶輝達大作戰，中央同意備查北市法規修正！最新消息！出手助北市，思瑤緊迫盯人，中央比快更快！幫助北士科爭取輝達，北市府提出『台北市區段徵收土地標售標租及地上權設定辦法』修正案，北市府9月30日函送中央，內政部、工程會、財政部10月7日完成跨部會研議，行政院10月9日火速同意備查！只花六個工作天，就替北市府解決法規爭議！」

    她接著說：「思瑤每日魔鬼追蹤，賴清德總統在內，內政部長劉世芳、政院秘書長張惇涵、副院長鄭麗君，這幾天都收到思瑤的多次請託。賴清德總統昨天更裁示，爭取輝達落腳台灣，『中央能幫一定幫，能做一定做！』北士科是輝達的首選，台北贏在起跑點，不能輸在終點！作為選區立委，我能盡的力，就是督促中央部會從旁協助。剩下的，就是蔣萬安的事了。盯緊北市府，也要麻煩台北市議員們了。」

