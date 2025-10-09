為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會國慶晚宴近300人參加 邱垂正：民主信念受到肯定

    2025/10/09 22:11 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客，一同慶賀中華民國第114個生日。（陸委會提供）

    陸委會今日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客，一同慶賀中華民國第114個生日。（陸委會提供）

    雙十國慶將屆，陸委會今日晚間舉辦國慶晚宴，邀請來自港澳的台商台鄉社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體及各界重要人士等近300位賓客，一同慶賀中華民國第114個生日。陸委會主委邱垂正致詞表示，今年參加中華民國十月國慶的港澳朋友比去年更加踴躍，代表我們所堅持的自由民主信念與兩岸和平路線，受到越來越多人的認同與肯定。

    邱垂正指出，台灣是亞洲民主的典範，也是自由多元價值的守護者。近十年來，有超過7萬4千位港澳朋友選擇來台居留，將近1萬5千人在台落地生根。2024年，獲准定居的港澳朋友們更高達2024人，創近十年新高，渠等在台各個領域發光發熱，為台灣的發展注入豐沛、蓬勃的能量。

    邱垂正提及，上個月花蓮光復鄉堰塞湖災情，不乏港澳朋友投入救災，充分展現不分你我、同舟共濟的互助精神，成為台灣公民社會的新興力量。也期盼災區能早日復原，並邀請更多港澳朋友支持花蓮當地觀光。

    邱垂正強調，中華民國台灣是我們共同的國家與家園，也是區域和平繁榮的前沿。近年來，中共對台灣的極限式複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰、法律戰，以及灰色地帶侵擾等，這些都是舉世公認，造成兩岸緊張與台海不安的根源因素。政府將持續依循總統提出的「和平四大支柱行動方案」，強化國家安全韌性，守護台海和平穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播