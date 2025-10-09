國民黨主席選舉》羅智強指遭棄保謠言攻擊 強調參選到底

國民黨主席候選人羅智強（右）9日出席新北新店黨員座談會，立委羅明才（左）出席力挺。（記者廖振輝攝）

國民黨主席18日改選，候選人羅智強9日走訪新北市新店區與黨員座談，他表示，這次選戰是「世代交替」與「安心可靠」兩種價值的對決，他就是兩者兼具的「最大公約數」，卻反遭棄保謠言攻擊，他強調會參選到底，絕不背叛支持者。

羅智強在座談會上指出，近日外界流傳「羅智強退選支持鄭麗文」及「羅智強棄選挺郝龍斌」兩種相互矛盾的謠言，直斥十分荒謬，他自始至終未曾有退選念頭，他不玩棄保，也不怕被棄保，君子之爭。

請繼續往下閱讀...

羅智強以「三個堅定」呼籲支持者團結投票：堅定投給自己最喜歡的羅智強、堅定呼朋引伴、拉票相挺，即使遇到支持他人者，也要請他家留一票給羅智強，他對台下同志信心喊話「羅智強一定當選黨主席！」

羅智強指出，國民黨內部當前陷於「世代交替」與「安心可靠」兩種價值拉扯，他正是兩者兼具的代表，有人說要世代交替，就會想到羅智強；要安心可靠，也想到羅智強，他是兩邊的最大公約數。

羅智強強調，自己一路以「反台獨、捍衛中華民國」為信念，從未改變，「我是台灣人，也是中國人，我的中國，就是中華民國」，他徒步環島1200公里、夜宿街頭49晚、舉辦上千場街頭演講，這些都是黨主席該做的事，由他當黨主席，會為大家做得更好、更多。

羅智強（右）赴新店區宣揚參選理念。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法