北市大同區座談打溫情牌 郝龍斌喊討回黨產、補黨工退休金差額

國民黨主席候選人郝龍斌今天接力在大同區揚雅里民活動場所舉行地方座談，會中大打溫情牌，斥責民進黨抄家、打壓黨工，就是希望嚇走熟悉黨務的人才、毀掉國民黨，如果他當選，會替黨工討回公道。

郝龍斌表示，2024年的失敗雖然心痛，但作夢也沒想到，民進黨居然會司法追殺，不只追殺柯文哲、民眾黨，也追殺國民黨，且是「抄家式的追殺」，收押並起訴黨工。大罷免之所以大失敗，除了大家團結一致，最關鍵的是司法不公讓人忍無可忍，將來如果他當上黨主席，要替這些被羈押、起訴的黨工討公道，也會募款、聘請義務律師，打贏這一仗。

郝龍斌指出，國民黨的黨產幾百、幾十億元被黨產會不公、不義壓著，將來會以司法手段及透過立法院的合作，向黨產會討公道、把錢要回來，並指國民黨窮慣了，要回來後，一定可以不需這筆錢，繼續靠募款及小額捐款做事，他會負責未來黨的這些支出。

郝龍斌提到，這筆錢他只做一件事，上千名黨工只領了4成退休金，還有6成沒領，這是國民黨欠他們的，當初黨產如果沒有被扣押，本來就該給他們，補足中間的差額後，其他全部捐作公益。

郝龍斌說，走訪基層過程中，碰到數名當初只拿4成退休金的黨工，原本對他們就不公平，如今這些人年紀大了、更需要錢，也是國民黨、國家欠他們的，「我自己想，到底要怎麼樣把這筆錢抽出來，我覺得只有向黨產會討公道。」

司法不公的部分，他承諾要將公道還給所有黨工，並以市黨部主委黃呂錦茹為例，出錢出力、全心全意維護國民黨台北市黨部運作，結果被押了98天，將來台北市甚至全國黨工，原則上盡可能都留任，即便歷經波折、受盡打壓，始終替國民黨打拚者，才是藍營需要的黨工。

他認為，民進黨抄國民黨部、打壓國民黨工，就是希望把這些熟悉黨內狀況的人統統嚇走，之後若要重新再找熟稔地方黨部運作的人很難，「我們就會毀掉」，他清楚這個狀況，也會努力討公道、一定說到做到。

