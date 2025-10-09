為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    挺台灣 貝里斯、聖露西亞訪台出席國慶大典

    2025/10/09 21:38 記者黃靖媗／台北報導
    友邦貝里斯總督察芙拉（左3）暨夫婿搭機抵台出席國慶慶典，外交部政務次長陳明祺（右2）到機場接機。（記者朱沛雄攝

    為慶賀我國國慶，貝里斯總督察芙拉（H.E. Dame Froyla Tzalam）及聖露西亞總督查爾斯（H.E. Sir Cyril Errol Melchiades Charles GCSL, GCMG）今（9）日凌晨先後抵台。察芙拉說，貝里斯堅定支持台灣人民有權決定自己的未來，將持續在國際場域為我國發聲。

    外交部指出，次長陳明祺代表我國政府到機場接機，察芙拉及查爾斯抵達後分別在機場發表談話；同日中午外交部長林佳龍伉儷設宴款待兩名總督及訪團成員，表達我國政府的誠摯歡迎。

    察芙拉於機場指出，台貝邦誼已逾30年，雙方在各領域合作成果豐碩，貝里斯堅定支持台灣人民有權決定自己的未來，將持續在國際場域為我國發聲；查爾斯則說，對於此次能代表聖露西亞出席我國國慶慶祝活動深感榮幸，帶來露國人民向台灣人民的誠摯問候。

    林佳龍於歡迎午宴說，察芙拉及查爾斯第一次訪台即參與我國慶活動，象徵貝里斯及聖露西亞與我國的深厚情誼，他也代表台灣人民誠摯感謝露國及貝國政府堅定支持我國參與國際組織，展現對台堅定情誼。林佳龍與兩名友邦總督另就災害防救、原民文化保留、人才培育、促進經貿合作及雙邊關係等議題深入交換意見。

    外交部說，察芙拉及查爾斯一行明（10）日出席雙十國慶慶典，透過參訪行程瞭解我國政經社會各領域發展現況，奠定未來推動深化合作交流的基礎。

    外交部次長陳明祺（右2）歡迎聖露西亞總督查爾斯（左2）訪台。（外交部提供）

