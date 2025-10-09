為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國慶晚會致詞 盧秀燕籲：唯有團結才能萬事開太平

    2025/10/09 21:37 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕在國慶晚會呼籲要家和萬事興。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕在國慶晚會呼籲要家和萬事興。（記者廖耀東攝）

    國慶晚會今晚在台中市登場，市長盧秀燕致詞表示，114年前，先賢先烈拋頭顱，灑熱血，好不容易才創建中華民國，中華民國就是我們的國家，更意有所指表示，俗語家和萬事興，唯有團結國人，中華民國才能萬事開太平。

    此次晚會以「中華民國、台灣味、台中Style」打造三部曲，盧秀燕說，114年以來，在國家發展過程中，碰到困難及艱辛，這幾年國內外情勢動盪，不久以前，花蓮縣光復鄉甚至發生堰塞湖嚴重的水災，但是國人不分你我全力投入救災，患難見真情，這就是善良、團結、勇敢的台灣，也是中華民國立國的精神。

    盧秀燕指出，努力讓台中好，台灣就會好，而中華民國團結和諧，國家才有發展，人民才能夠安心、安全、安居。

    她說，今天晚會的主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，在中華民國方面，別具意義，邀請20個工商團體、超過200位工商領袖以及從業人員來領唱國歌，就是要在關鍵的時候給中華民國的經濟打強心針，給經濟加油打氣。

    在台灣味方面，她說晚會安排四大綜藝天王、天后，還有許多一流的演藝人員來表演，展現濃濃的台灣味；而台中Style，邀請很多年輕樂團，則是展現台中活力跟創新。

    盧秀燕表示，用心準備晚會，為的是凝聚國人士氣，她意有所指地說，「家和萬事興」，唯有團結國人，中華民國才能萬事開太平。她還請大家給花蓮光復鄉親送上溫暖、送上愛。

