國慶期間守護離島國境安全 金馬澎海巡擴大威力掃蕩

海巡署金馬澎分署因應雙十國慶在即，各巡防區指揮部全面提高戒備，並啟動無人機等偵防作為。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署今天（9日）說，雙十國慶在即，要求站在國安最前線的各巡防區指揮部全面提高戒備，9月30日起啟動擴大威力掃蕩勤務，持續於國慶連假期間守護離島國境安全。

海巡署金馬澎分署指出，各巡防區指揮部擴大威力掃蕩期間，橫跨中國十一長假、中秋連假，延續到中華民國國慶3天長假，以攻勢掃蕩勤務打擊海上不法，運用科技偵蒐設備，全盤掌握海域及岸際各類目標動態，更嚴防中國藉機發動聯合戰備警巡，用以侵擾或以小型載具偷渡滲透後再發布錯假訊息，對國人展開認知作戰。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署指出，在掌握各地海域情勢變化，不僅加強岸海勤務能量，以科技偵蒐設備監控海面船筏動態，將巡防艦艇前推至限制水域外界，防範中國船舶闖入我方水域，以確保國家慶典期間海域安全。

金馬澎分署指出，截至今天，包括金門、連江、澎湖縣岸海勤務已動員巡防艇52艘次、巡邏車146輛次、機車36輛次、無人機2架次、偵搜犬3犬次與人力690人次，執行成效計監控中國海警船動態36艘次、其他中國公務船動態33艘次、驅離越界中國漁船2艘、大陸貨輪3艘、處置聚眾鬥毆事件1件、查獲組織犯罪通緝犯1人、限制出海1人。

金馬澎分署說，這次擴大威力掃蕩主要在機先防範與嚇阻中國灰色地帶衝突行動，確保我國離島周邊海域秩序與漁民安全；各巡防區將持續落實勤務作為，全力維護國家安全、海域治安、人命安全「三安」工作。

海巡署金馬澎分署因應雙十國慶在即，要求各巡防區指揮部全面提高戒備，並啟動擴大威力掃蕩勤務。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署因應雙十國慶在即，各巡防區指揮部全面提高戒備，加強岸海偵察作為。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署因應雙十國慶在即，要求各巡防區指揮部全面提高戒備，自9月30日起啟動擴大威力掃蕩勤務，並持續於國慶連假期間，守護離島國境安全。（金門岸巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法