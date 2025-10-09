輝達落腳北士科面臨破局 竹市府提「竹科X軟體園區」爭取進駐

新竹市府提供「竹科X軟體園區」等周邊土地，爭取輝達進駐。（記者洪美秀攝）

輝達海外總部敲定台北市北士科，近期傳出恐破局，新竹市府今指出，將提供公道五路上的「竹科X軟體園區」及周邊土地，主動跨域整合，爭取輝達落腳竹市，並結合竹科園區，打造AI與半導體雙引擎的科技產業核心。

市府指出，公道五路沿線是新竹重要的新興產業聚落，目前有許多公營事業單位擁有現成或正待重劃的土地有釋出的空間，包括已完工的「竹科X軟體園區」，若能吸引國際產業進駐，可帶動強勁的科技聚落優勢。市府將全力媒合，盤點土地資源，協助輝達選擇新竹作為設立總部據點。

市府指出，已盤點可提供使用的產業用地，其中位在公道五路產業廊帶2.0計畫的台肥段29地號科技商務區土地，面積4.3公頃（約1.3萬坪），位於公道五路旁，旁邊是已啟用的竹科X基地軟體大樓，且鄰近新竹科學園區、陽明交通大學、清華大學及工業技術研究院等重要學研單位，已然形成完整高科技產業聚落。再者，市府在該基地旁也啟動中油油庫公辦市地重劃，將可再提供7公頃產業用地供AI與半導體上下游產業鏈進駐使用。

產發處表示，市府將推動「公道五路沿線科技產業2.0升級計畫」以公道五路兩側形成科技產業廊帶，配合國家「桃竹苗大矽谷」計畫，將進一步爭取392.5公頃頭前溪南岸作為竹科X計畫二期範圍，推動公道五路產業廊帶2.0升級，滿足上下游產業鏈所需產業用地。

新竹市府提供「竹科X軟體園區」等周邊土地，爭取輝達進駐。（新竹市府提供）

