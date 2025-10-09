喊雙北大贏才有機會贏！郝龍斌轟對手：講的一畚箕 做沒一湯匙

國民黨主席候選人郝龍斌（中）出席台北市文山、中正請益之旅，向黨員喊話雙北黨員票要大贏。（記者廖振輝攝）

國民黨主席即將於10月18日改選，候選人、前台北市長郝龍斌勤跑行程爭取支持，今晚（9日）在文山區景後街舉辦政策說明會，現場聚集超過400名黨員，他致詞說，這場選戰是國民黨危急存亡的時刻，自己起步晚，有些地方已經輸定了，但是希望雙北黨員票大贏，用北部的票補上中南部的票，「我才有機會贏、一定要贏」。

郝龍斌說，這場選戰是危及國民黨存亡的選戰，自己之所以參選黨主席，是中廣前董事長趙少康告訴他，兩人一定要有一個人出來，但最後趙少康因黨政軍條款不能參選。宣布參選之前，藍委賴士葆還勸他不要選，還要承擔1千多萬的債務。

請繼續往下閱讀...

郝龍斌無奈地說，妻子到今天都還對他參選黨主席這件事情不諒解，但賴士葆勸說是對的，自己目前為止陷入苦戰，但他為了大家打這場選戰，也一定要贏。

郝龍斌說，他在9月16日才決定參選，很誠懇告訴黨員朋友，自己做過台北市長、國民黨副主席，對黨有清楚的戰略目標與黨務改革方向，知道國民黨問題在哪，但「現在不知道選票在哪」，拜託支持他、幫他拉票。

對於對手倡議世代交替，郝龍斌認為，有鬥爭意義在裡面，若要年輕人當黨主席，藍委吳宗憲與國民黨台北市議員曾獻瑩都更年輕。黨主席的責任是把年輕人找出來，讓年輕人有舞台、戰場，讓他們有機會能為黨打拚。

郝龍斌也說，領導人不是逞口舌之能，而是要把事情做成，自己成功舉辦台北花博就展現領導力、執行力，能把所有力量統合起來才叫戰力，自己擔任台北市長到擔任國民黨副主席期間，為黨栽培的青年不計其數，其他喊世代交替的黨主席候選人實際做了什麼，「講的一畚箕，做沒一湯匙」。

現場聚集超過400名黨員，支持者開心與郝龍斌合影。（記者廖振輝攝）

國民黨主席候選人郝龍斌（中）出席文山請益之旅。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法