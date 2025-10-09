10月連假守護離島國境安全 海巡金馬澎分署國慶期間加強戒備

軍方出動偵察車，沿著西嶼濱海公路，配合無人機搜索。（記者劉禹慶攝）

10月10日雙十國慶，站在國安最前線，海巡署金馬澎分署已全面提高戒備，指導各巡防區指揮部自9月30日起至10月8日，連9日啟動擴大威力掃蕩勤務，期間橫跨中國十一長假、中秋連假並延續國慶3天長假，除以攻勢掃蕩勤務打擊海上不法外並運用科技偵蒐設備，全般掌握海域及岸際各類目標動態，嚴防中國藉機發動聯合戰備警巡，用以侵擾或以小型載具偷渡滲透後再發布錯假訊息，對民眾展開認知作戰。

金馬澎分署根據各地海域情勢變化，不僅加強岸海勤務能量，同時以科技偵蒐設備掌握海面船筏動態，將巡防艦艇前推至限制水域外界，防範中國船舶航入我方水域，以確保國家慶典期間海域安全，截至今（9）日止，岸海勤務已動員巡防艇52艘次、巡邏車146輛次、機車36輛次、無人機2架次、偵搜犬3犬次與人力690人次。

執行成效計監控中國海警船動態36艘次、其他中國公務船動態33艘次、驅離越界中國漁船2艘、中國貨輪3艘、處置聚眾鬥毆事件1件、查獲組織犯罪通緝犯1人、限制出海1人。金馬澎分署將持續落實各項勤務作為，全力維護國家安全、海域治安、人命安全等3安工作。

金馬澎分署強調，此次擴大威力掃蕩旨在機先防範與嚇阻中國灰色地帶衝突行動，確保離島周邊海域秩序與漁民安全，呼籲民眾如於海域及岸際發現可疑目標或不法情事，請立即撥打海巡專線「118」。軍方偵探車今（9）日搭配1架無人機，沿著西嶼濱海公路偵搜，全面戒備。

軍方偵察車國慶連假，展開地毯式搜索。（記者劉禹慶攝）

