為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中捷明年再虧6.58億 議員促自立勿成「只會伸手的錢坑」

    2025/10/09 20:46 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷明年度營運估日運量可達4萬9000人次。（記者蘇孟娟攝）

    中捷明年度營運估日運量可達4萬9000人次。（記者蘇孟娟攝）

    台中捷運公司明年度事業計畫提出估將虧損6.58億，市議員陳俞融質疑，在藍線通車前的漫長等待期，中捷不能坐視虧損持續擴大，應儘速就財務、營運、人才流失3大問題提出解方，不能淪為「只會伸手要錢的錢坑」；議員江肇國也質疑中捷上次加薪是3年前，促中捷應加強薪資結構留人，才能提供更好服務。

    交通局長葉昭甫指出，中捷公司每年虧損的決算都控制在5億以下，中捷公司調薪幅度也達20%，目前中捷也加強廣告等收入提升。

    陳俞融說，中捷預估明年度將虧損近6.58億元，數字驚人，中捷雖一再提及捷運路網成形後才能達到經濟規模，也提出多項開源節流計畫，例如「車站商業空間多元推廣」、「擴增太陽光電系統」、「IP授權與品牌聯名」等，但以商業空間為例，綠線許多車站因設計限制，可利用的商業空間極其有限，中捷公司如何克服先天限制，創造副業收入，不能每年都在事業計畫中畫大餅，實際的財務缺口卻一年比一年大。

    此外，中捷將公車市民免費列為營運劣勢，認為瓜分了捷運運量，陳俞融批打臉市府；另中捷因薪資福利較不具吸引力，導致「人才流失嚴重」，促中捷加速改善。

    江肇國則指出，中捷上次加薪已是2022年、3年前的事了，應檢討合理薪資及工作環境，照顧好員工才能提供更好的服務。議員劉士州也關切廣告收入能否增加以利增加營收。

    葉昭甫回應，中捷公司每年虧損的決算值都會控制在5億以下，明年日營運量估能增到4萬9000人次，且中捷2022及2024年已2度調薪，基層員工調薪幅度也達20%；同時調整公車路線避免和捷運路線過於重複；至於廣告契約到明年屆期，也重新調整版位設法增加廣告收入。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播