中捷明年再虧6.58億 議員促自立勿成「只會伸手的錢坑」

中捷明年度營運估日運量可達4萬9000人次。（記者蘇孟娟攝）

台中捷運公司明年度事業計畫提出估將虧損6.58億，市議員陳俞融質疑，在藍線通車前的漫長等待期，中捷不能坐視虧損持續擴大，應儘速就財務、營運、人才流失3大問題提出解方，不能淪為「只會伸手要錢的錢坑」；議員江肇國也質疑中捷上次加薪是3年前，促中捷應加強薪資結構留人，才能提供更好服務。

交通局長葉昭甫指出，中捷公司每年虧損的決算都控制在5億以下，中捷公司調薪幅度也達20%，目前中捷也加強廣告等收入提升。

請繼續往下閱讀...

陳俞融說，中捷預估明年度將虧損近6.58億元，數字驚人，中捷雖一再提及捷運路網成形後才能達到經濟規模，也提出多項開源節流計畫，例如「車站商業空間多元推廣」、「擴增太陽光電系統」、「IP授權與品牌聯名」等，但以商業空間為例，綠線許多車站因設計限制，可利用的商業空間極其有限，中捷公司如何克服先天限制，創造副業收入，不能每年都在事業計畫中畫大餅，實際的財務缺口卻一年比一年大。

此外，中捷將公車市民免費列為營運劣勢，認為瓜分了捷運運量，陳俞融批打臉市府；另中捷因薪資福利較不具吸引力，導致「人才流失嚴重」，促中捷加速改善。

江肇國則指出，中捷上次加薪已是2022年、3年前的事了，應檢討合理薪資及工作環境，照顧好員工才能提供更好的服務。議員劉士州也關切廣告收入能否增加以利增加營收。

葉昭甫回應，中捷公司每年虧損的決算值都會控制在5億以下，明年日營運量估能增到4萬9000人次，且中捷2022及2024年已2度調薪，基層員工調薪幅度也達20%；同時調整公車路線避免和捷運路線過於重複；至於廣告契約到明年屆期，也重新調整版位設法增加廣告收入。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法