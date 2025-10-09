被爆委外跟監黨內同志 黃國昌拋「15字」金句 四叉貓：超速仔真沒膽！

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

網紅四叉貓近日爆料民眾黨主席黃國昌過去在時代力量，曾委託徵信社對黨內同志進行跟監，還曝光驚人價碼，引發輿論熱議。黃國昌昨（8日）痛批胡亂造謠抹黑，但今天（9日）被問到是否要對四叉貓提告卻又避答。對此，四叉貓嘲諷：「超速仔真的沒膽告我耶！」

四叉貓7日在政論節目上提到，2020年8月發生的「國昌錄音檔外流事件」，爆料當時的時力內部有調查是誰外洩錄音，但黃國昌不太信任內部的人，於是自己去找了徵信業者來跟拍。當時黃國昌將調查範圍濃縮到他最懷疑的2個人，業者開價查2個人1個月就要90萬。針對四叉貓的爆料，黃國昌8日表示，他從來不會拿錢去委託徵信社做什麼事情，「現在綠媒配合側翼胡亂造謠、抹黑，不用拿出任何證據嗎？」

請繼續往下閱讀...

不過四叉貓昨天表示，「黃國昌怎麼會覺得我手上沒有證據呢？我不但知道黃國昌委託徵信業者幫忙調查時力哪些人，我還知道黃國昌除了調查時力以外還有做哪些委託，我更知道黃國昌找哪些金主幫他核銷這些徵信費用，我甚至知道黃國昌跟徵信業者開會的地點在重慶北路家樂福旁，所有的祕密我全部都知道喔！黃國昌要是覺得我在造謠抹黑，可以去按鈴控告我啊，只要告下去，徵信社的金流來自哪幾位金主直接公開透明！」

而今天黃國昌又被問到這件事，批評四叉貓編故事變來變去，一開始說他花錢去請徵信社，現在又變成不是他花錢去請徵信社，自己都在打自己的臉，「講出這麼可笑的東西，沒有必要幫他在那邊操作啦，真的毫無意義」。但媒體追問是否會對四叉貓提告時，黃國昌卻不正面回答，僅稱「我會權衡我的時間，採取適當的作為」。他還說，民進黨現在就是想要用這種手法，來轉移自己違法濫權的焦點，他對抗民進黨黑金貪腐集團的決心跟行動不會停止。

針對黃國昌的回應，四叉貓今晚在臉書發文，「今天記者問黃國昌要不要提告四叉貓，黃國昌回應：『我會權衡我的時間，採取適當的作為』……超速仔真的沒膽告我耶，嘻嘻！」

網友也紛紛附和，「他不正面回答就是心虛啊」、「是不是連狀怎麼寫都忘啦」、「反正黃國昌龜縮不敢告也不是第一次了」、「心裡有鬼嘛」、「跟柯文哲一樣，說要告貓貓卻又不敢告」、「沒有告就是在打假球」、「拜託趕快告，想看國蔥吃屎！」、「這個答案還不明顯嗎」、「他怕金主的資金來源被一鍋端了，而且萬一還有來自中國的資金，他真的就GG」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法