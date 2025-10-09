國民黨主席之爭延燒離島 鄭麗文「分身」澎湖拉票

國民黨主席改選，前黨中央秘書長李乾龍代表鄭麗文抵澎拉票。（記者劉禹慶攝）

中國國民黨主席即將在18日改選，此次有6人參選，選戰進入最後白熱化衝刺階段。候選人鄭麗文今（9）日由前黨中央秘書長李乾龍、前立委李德維當分身，在澎湖縣黨部主委陳雙全、副主委陳永耀及澎湖縣議會黨團書記長許國政陪同下，到澎湖縣黨部召開說明會，約60名黨員參加。

除了主席改選外，還要選全國黨代表，澎湖縣設立10個投開票所，黨員人數8000多人，其中有投票權3000多人，因此除了宣導鄭麗文參選理念外，多名參選黨代表的候選人也藉機到場亮相。出席的澎湖縣黨部正副主委都不約而同表態，國民黨主席最需要肯說肯拚的黨員先進，要改朝換代，不要LKK，才能綠地再變藍天，同時能兩岸協商，才能共存共榮。

李乾龍批現任主席朱立倫不負責任，大罷免零零落落，讓國民黨有32席被罷免，卻沒1個民進黨立委，直接32比0。726和823經過2次立委罷免投票，雖然最後完封勝，但害國民黨組發會副主委黃碧雲、台北市黨部主委黃呂錦茹等人被羈押，200黨工被抓，或羈押獲交保法辦，陷入長期訴訟折磨。

李乾龍表示，鄭麗文投入國民黨主席選舉，未來一定保衛中華民國，捍衛中華民國憲法；堅持九二共識，反對台獨，維護兩岸和平；下架民進黨是鄭麗文的責任，唯有政黨輪替，才有將來，人民才有好日子。

李德維則說，國民黨要執政，主席要能拚能戰能夠率領更多人，因此呼籲黨員支持中生代有活力的鄭麗文。

前立委李德維也加入鄭麗文陣營。（記者劉禹慶攝）

