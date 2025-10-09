出席國慶晚會 賴清德：絕不能放棄主權 沒有台灣就沒有中華民國

中華民國國慶晚會在台中，總統賴清德致詞。（記者廖耀東攝）

國慶晚會在台中，總統賴清德今天（9日）致詞表示，中華民國來台灣已70年，已經在台灣落地生根，今天的中華民國已經跟台灣融合為一體，沒有台灣就沒有中華民國，沒有主權，也就沒有國家，他強調，不管遭遇到任何的挑戰跟威脅，絕對不能夠放棄我們的主權。

賴清德更強調，身為總統也是三軍統帥，雖然每次的工作繁重，但是主要有3個面向的工作，第1就是讓國家更安全、第2經濟更繁榮、第3把人民照顧得更好，明天在國慶演說當中，他會跟國人報告。

今年國慶晚會在台中市，賴清德表示，中華民國創立的時候，「我們沒有忘記許許多多的愛國志士，拋頭顱，灑熱血」，就為了建立民主共和的政府體制，但中華民國已經來台70多年，已經在台灣落地生根。

他強調，今天的中華民國已經跟台灣融合為一體，沒有台灣就沒有中華民國，沒有主權，也就沒有國家，因此在慶祝中華民國生日的同時，他希望全國同胞，不管遭遇到任何的挑戰跟威脅，絕對不能夠放棄主權，一定要堅定守護民主自由人權的生活，特別是要捍衛中華民國，務必要優先要守護台灣，這是大家共同的理想。

對未來的前程，賴清德表示，絕對不敢輕忽各項挑戰，但是必須對台灣人民、對台灣要有信心，光一個花蓮堰塞湖議題造成的災情，前後12天的時間裡面，來自全國湧進了35萬7000人次的志工前往救災，目的只有一個，就是希望受災的民眾能夠早日恢復正常的生活，就是台灣精神。

他強調，只要團結合作，台灣的未來一定會更加的光明燦爛；而他身為總統也是三軍統帥，主要有3個面向的工作，第1就是讓國家更安全、第2經濟更繁榮、第3把人民照顧得更好。他會在明天在國慶演說當中，會跟國人報告。

