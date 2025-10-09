韓國瑜國慶晚會感性喊話：舉國旗唱國歌 感念先輩追求自由民主

韓國瑜說，中華民國青天白滿地紅國旗，是追求民主、自由，重視人權的象徵，希望每一個國民都能一起在明天國慶日舉著國旗大聲唱出中華民國的國歌。（記者廖耀東攝）

國慶雙十晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜說，今年是辛亥革命114年紀念，更是對日抗戰80年週年，中華民國青天白滿地紅國旗，是追求民主、自由，重視人權的象徵，始終如一，希望每一個國民都能親眼看這面美麗的國旗，一起在明天國慶日舉著國旗大聲唱出中華民國的國歌，感謝先輩、先賢，拋頭顱、灑熱血，不計一切的代價，追求民主、自由、平等的中華民國。

韓國瑜致詞說，「樹高千丈、落葉歸根」，風箏再美麗再燦爛，風箏不能忘記根源來自手掌心，華僑在海外再風光、再富貴，永遠不會忘記自己的根在台灣，不管發生任何狀況，感謝僑胞對台灣的熱愛與責任。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜說，半個月在帶3黨國會議員到日本訪問，僑胞紛紛問及花蓮災情，有僑胞回來投入現場救災，也有在僑居地地出錢出力，都是心中有台灣、有同胞，非常感謝。

韓國瑜提到，立法院超越所有的政黨，三黨一派都願意做僑胞最堅實的後盾，也希望僑胞不嫌棄，把立法院當做聯絡的平台，讓台灣娘家為所有的僑胞、朋友，提供溫暖、善良循環的力量，也呼籲一起努力讓台灣成為微笑、歡樂、陽光、熱情的島嶼，要站在世界的舞台上，一起來發光發熱。

