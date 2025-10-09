為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國台辦批總統賴清德「倚外謀獨」 AIT發聲：中方發言沒建設性

    2025/10/09 19:50 記者黃靖媗／台北報導
    美國在台協會（AIT）說，中方發言缺乏建設性，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。（資料照）

    總統賴清德在雙十國慶前夕接受美媒專訪，重申兩岸互不隸屬，引起中方反彈，跳腳批評「倚外謀獨」。美國在台協會（AIT）今（9）日表示，中方發言缺乏建設性，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。

    總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪，重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分，並指控中國打破台海現狀，被國台辦批評「倚外謀獨」。

    對此，AIT發言人回應指出，中華人民共和國官員對台的發言缺乏建設性，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的尋求和平解方。

    AIT發言人表示，美國與台灣的長久夥伴關係持續深化，美方對台長期承諾將持續下去，且已在過去45年以來，歷經多屆政府。

    AIT發言人強調，美方奉行一中政策，以「台灣關係法」、三公報、六項保證為指引，致力維持台海和平與穩定，並反對任何一方片面改變現狀。

