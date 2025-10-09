召集備役替代役助花蓮重建 內政部：未報到可罰20萬、判2年刑

支援花蓮重建，役政司長沈哲芳今天表示，若備役役男未報到，針對不就職役或擅離職役處置，可依現行「替代役實施條例」第52條規定，處20萬元以下罰金，或處2年以下有期徒刑。（內政部提供）

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，內政部本月首次啟動備役替代役勤務召集。役政司長沈哲芳今天表示，若備役役男未報到，針對不就職役或擅離職役處置，可依現行「替代役實施條例」第52條規定，處20萬元以下罰金，或處2年以下有期徒刑。

部長劉世芳表示，這次因應馬太鞍溪堰塞湖災情，內政部第一時間跨區動員現役替代役，並啟動備役替代役勤務召集，統計至10月8日已動員1580人次救災人力，共同協助災民，讓受災地區早日恢復原貌。

內政部表示，自9月24日起，首次啟動跨縣市調度替代役支援機制，分批調派各直轄市、縣市政府及替代役訓練班役男前往花蓮光復鄉支援災後復原任務，役男化身鏟子超人，協助當地民眾清淤、清理家園與校園，並協助收容安置、物資發送、志工引導等工作。

內政部指出，這次馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，已核定花蓮縣政府啟動替代役備役役男勤務召集，自今年10月13日至17日及自10月20日至24日分二梯次辦理，每梯次召集120人，共計240位備役役男投入協助災後復原工作。現役役男部分，也同時採輪替方式，由不同縣市役男分批投入支援，讓花蓮復原重建的動能能夠持續並擴大，協助民眾儘速恢復正常生活。

內政部表示，這些派遣協助救災的替代役役男均有接受初級救護技術員（EMT-1）、防災士與志工服務等課程訓練合格，具備災害應變、基層協作、社區服務等多項專業能力，這次災後支援任務，是訓練成果的實地驗證，未來將持續強化替代役男訓練並與各縣（市）政府合作協助災後復原工作，提升役男在防救災、緊急應變與社區韌性等領域的投入能力。

本報詢問，備役役男未依規定報到會如何處置。役政司長沈哲芳說，現階段依照「替代役實施條例」第52條規定，針對「不就職役或擅離職役」處置；依規定，逾期超過7天的話，最高可處20萬元以下罰金，或判處1年以上、2年以下有期徒刑。

沈哲芳表示，考量現行條文要求累計超過7天才可開罰，對於即時時效仍有所欠缺，因此比照後備軍人勤務召集等相關法規，勤務召集違規刑責為3年以下，演習召集為1年以下，該草案已送至行政院研商，也有立委提出修正草案，盼盡快通過以完善備役召集法規。

